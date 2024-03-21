Продюсер Леонтьева назвал причину его ухода со сцены
Информацию об уходе со сцены Валерия Леонтьева «Известиям» подтвердил его концертный директор Борис Чигирев. Продюсер певца Сергей Лавров назвал причиной ухода певца его высокую планку.
Информация о завершении творческой карьеры Леонтьева появилась накануне его 75-летия. Однако хейтеры заметили его выступление в Дубае и заявили, что у Леонтьева закончились деньги и он поехал туда на заработки.
Продюсер артиста заявил, что заработки - это не про Леонтьева, он очень скромен в быту. Также Лавров назвал причину завершения концертной деятельности певца.
«Я считаю, что он ушел из шоу-бизнеса, потому что у него настолько высокая планка, что он не хочет участвовать в низкопробных шоу», - заявил Лавров.
Концертный директор считает, что Леонтьев ушел со сцены из-за возраста. Ему сложно сохранять свой прежний имидж.