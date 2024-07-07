07 июля 2024, 00:36

Продюсер фильмов «Аватар» и «Титаник» Джон Ландау умер от рака

РИА «Новости»
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Американский кинопродюсер Джон Ландау, работавший вместе с Джеймсом Кэмероном, умер от рака в возрасте 63 лет. Об этом сообщило издание Variety.

«Джон Ландау, оскароносный продюсер „Титаника“ и обоих фильмов „Аватар“, скончался от рака в пятницу, 5 июля. Ему было 63 года», - сказано в сообщении.

Джон Ландау получил известность благодаря совместной работе с Джеймсом Кэмероном. В 1997 году вместе с знаменитым режиссером он стал со-продюсером фильма «Титаник». Романтическая драма Кэмерона поставила рекорд, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов.

Позже Ландау побил собственный рекорд фильмами «Аватар» 2009 года, который собрал в прокате почти три миллиарда, и «Аватар: Путь воды» 2022 года, собравший более двух миллиардов. До самой смерти Ландау вместе с Кэмероном трудился над продолжениями фантастической франшизы.

США Кино Голливуд Фильмы Рак Онкология Джеймс Кэмерон
07 июля 2024, 00:47
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в Москве
РИА «Новости»
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Актер Римис Сидабрас умер в возрасте 31 года. Тело молодого мужчины нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, тело актера обнаружили в квартире, которую он снимал, на улице Покровка. Смерть мужчины, как заявили журналисты, не носила криминальный характер. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Римис Сидабрас родился на Сахалине и учился в Ярославском театральном институте. С 2015 по 2017 годы он работал в Театре имени Федора Волкова в Ярославле. После этого переехал в Москву, где сыграл ряд эпизодических ролей в сериалах.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры Москва
07 июля 2024, 00:26
«Гордимся тобой». Александр Малинин посетил выпускной дочери в Лондоне
РИА «Новости»
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Певец Александр Малинин посетил вместе с супругой Эммой выпускной дочери в Королевском колледже музыки в Лондоне. Семейный снимок с мероприятия артист опубликовал в своих соцсетях.

«Милая наша доченька, поздравляем тебя с получением диплома бакалавра лучшей консерватории мира! Гордимся тобой», - написал музыкант.

Не менее восторженные сообщения оставила и его супруга в соцсетях.

Дочь Малинина получила диплом оперной певицы. Сама девушка уже давно живет в британской столице, где обручилась со своим женихом Заком. Устинье исполнилось 23 года.

Ранее Малинина обвинили в трусости после отказа поддерживать российскую спецоперацию на Украине, а позже отменили концерт в Воронеже без объяснения причин.

Сам певец после обвинений в трусости заявил, что он русский, в армии служил, принимал присягу и готов защищать Родину , если это понадобится. Малинин также назвал ложью слова о том, что он постоянно проживает за рубежом, заявив, что живет, работает и платит налоги в России.

Лондон Великобритания Музыка
06 июля 2024, 23:13
Звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в откровенной фотосессии
РИА «Новости»
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Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория Ева Лонгория в возрасте 49 лет снялась в откровенной фотосессии для журнала Marie Claire Mexico. Об этом сообщил издание «Леди Mail.ru».

Актриса примерила на себя очень смелый и откровенный образ, позируя в элегантном пиджаке от Gucci на голое тело. Акцентом в образе стали мокрая укладка и массивный чокер от Jacob & Co.

На другом снимке Лонгория предстала уже в облегающем красном платье с глубоким вырезом от Falguni Shane Peacock, дополнив свой наряд колье и крупными браслетами. На третьем снимке актрису запечатлели в черном платье Nicole Felicia, украшенном золотыми розами.

До этого издание опубликовало фотографии Лонгории с церемонии вручения премии журнала Elle в посольстве Италии в Мадриде, где актриса выбрала эффектный и даже дерзкий аутфит, появившись в длинном черном платье Coperni с глубоким декольте и необычным вырезом в области талии.

Как признавалась сама актриса, она тщательно следит за своим питанием и занимается с личным тренером силовой тренировкой, чтобы оставаться в прекрасной физической форме.

Ранее британская певица Рита Ора появилась на концерте музыкальной группы Girls Aloud в откровенном наряде.

Фото США Голливуд Актеры
06 июля 2024, 22:07
Shaman и Газманов выступили на закрытии выставки-форума «Россия»
РИА «Новости»
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Российские артисты выступили на торжественном концерте, посвященном завершению выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Среди них были певцы Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, сообщило РИА «Новости».

Праздничное мероприятие открыл хор в национальных костюмах разных народов России, исполнив песню «Широка страна моя родная».

Главных хедлайнеров закрытия выставки - народного артиста РФ Григория Лепса и певца Shamanа - зрители встретили бурными овациями. Затем Татьяна Куртукова исполнила хит «Матушка». Также на одной из площадок выступали Олег Газманов, Алексей Воробьев и другие популярные исполнители.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что международная выставка-форум «Россия» попала в десятку самых посещаемых мест планеты.

Выставка будет работать для гостей до 8 июля.

Выставки Россия Выставка-форум «Россия» Shaman Григорий Лепс

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