Продюсер Бабичев объяснил, почему Агутин стал меньше выступать

«Агутин отказался от бешеного гастрольного графика просто потому, что уже не молод. Очевидно, что Леонид принял решение в пользу сокращенного графика», - уточнил он.

Бабичев предположил, что у артиста есть какие-то концерты с его женой, певицей Анжеликой Варум или сольные выступления. Он отметил, что корпоративы приносят более высокий доход.

Продюсер выразил уверенность, что Агутин все так же востребован и назвал его невероятным перфекционистом. Он напомнил о его испаноязычном альбоме 2020 года «LA VIDA COSMOPOLITA», попавшем в список на премию «Грэмми».

Критик добавил, что сейчас артист работает так, как ему комфортно.

«Певец не ушел в тень: он выступает, зарабатывает. Просто это не так заметно», - заключил Бабичев.

Накануне Агутин выступил в Дубае. Телеведущая Виктория Лопырева после концерта назвала артиста «лучшим».