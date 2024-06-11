11 июня 2024, 11:20

«Продолжала быть королевой». Актер Матросов — о последних годах жизни Заворотнюк

РИА «Новости»
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Однокурсник актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов поделился мнением, что болезнь изменила артистку, но не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым. В передаче «Звезды сошлись!» на телеканале НТВ он рассказал о последних годах жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Однокурсник актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов поделился мнением, что болезнь изменила артистку, но не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым. В передаче « Звезды сошлись! » на телеканале НТВ он рассказал о последних годах жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня».

«Любая болезнь, а тем более такая серьезная, конечно, меняет человека. Но рядом с Петей и рядом со своими близкими она продолжала быть королевой. <…> Я видел, как Петя за ней ухаживал, как они друг на друга смотрели. Именно это у меня остается в памяти», - поделился артист.

Матросов поблагодарил журналистов за то, что они не вмешивались в личные дела семьи актрисы и дали ей возможность отгородиться и спокойно лечиться от страшной болезни.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Болезни Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
11 июня 2024, 10:56
«Уходим в серьезный минус». Концерт в «Лужниках» может вогнать Гагарину в долги
РИА «Новости»
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На пресс-конференции перед журналистами певица Полина Гагарина заявила, что ее предстоящий концерт в «Лужниках» не окупится. Ее слова передало издание Msk1.ru.

«С моей стороны, со стороны всей команды это благотворительный концерт. Мы не просто не зарабатываем с этого шоу, мы уходим в серьезный минус», - заявила она.

Певица отметила, что ее шоу «Навсегда», которое состоится 29 июня, не окупаемо и окупиться не может. По словам Гагариной, она вместе с командой вложила фантастическую сумму в реализацию мероприятия, поэтому они приложат все усилия, чтобы оно состоялось.

«Надеюсь, я хотя бы не останусь в долгах. Я трачу частично свои собственные деньги», - добавила артистка.

Ради подготовки к концерту Гагарина отказалась принять участие в перезапуске шоу «Фабрика звезд». Она заявила о желании доказать, что в России могут делать шоу не хуже, чем на Западе.

Долги Концерты Россия Музыка Шоу-бизнес
11 июня 2024, 10:29
«Даже детей». Актриса Троянова поддержала призыв убивать русских
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Ольга», актриса Яна Троянова* назвала заслуженным призыв убивать русских людей, в том числе и детей. Таким мнением она поделилась в интервью для издания «Новая газета — Европа»**.

«Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „русских надо убивать, даже детей“. Или как украинцы говорят „хороший русский - мертвый русский“», - заявила Троянова*.

По словам актрисы, она оказалась в меньшинстве, которое было предано Россией. Кроме того, артистка заявила, что именно родная страна сделала из нее алкоголичку.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация признана нежелательной в России.

Дети Сериалы Россия Актеры Иноагенты
11 июня 2024, 04:40
«Учит людей». Кушанашвили рассказал, как Нагиев живет в Дубае
РИА «Новости»
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Актер Дмитрий Нагиев учит людей «азам лицедейства». Об этом рассказал журналист и шоумен Отар Кушанашвили на своем YouTube-канале.

«Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства - как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за четыре тысячи евро. Такая цена, Дим?» - сказал он.

По словам журналиста, актер «живет хорошо». Также он снялся в рекламе за 17 миллионов долларов.

В последнее время Нагиев очень редко появляется на публике. Он перестал вести проекты на федеральном телевидении и приходить на светские мероприятия. При этом артиста часто видят в Дубае. Там он даже снимался в рекламном ролике про недвижимость.

Ранее продюсер и основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия заявил, что Нагиев получает пять миллионов рублей за съемочный день. При этом актер готов принять предложение по работе, если проект предполагает минимум четыре съемочных дня.

Работа Недвижимость Актеры Телевидение Дубай
11 июня 2024, 01:00
Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Высочина
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Актриса театра и кино Вера Высочина умерла 9 июня в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Некролог опубликовали в соцсети «ВКонтакте» на странице театра имени Андрея Миронова, где служила артистка.

Зрителям Вера Высочина известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Чужой», «Побег». В театре имени Миронова актриса играла одну из главных ролей в постановке «Сенная лихорадка».

Ранее долгие годы Высочина служила в театре комедии имени Акимова. Петербуржские театралы могли видеть ее в спектаклях «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий» и «Джельсомино в стране лжецов».

Актрису похоронили 10 июня. Прощание прошло в крематории на Шафировском проспекте.

Накануне, 11 июня, скончался художник Юрий Рыбьяков, ему было 84 года. Он писал «старую деревянную Тюмень».

Санкт-Петербург Сериалы Кино Театры

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