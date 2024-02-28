Проблемы с памятью возникли у Бари Алибасова после инсульта

По данным издания, у Алибасова выявили стеноз сонной артерии и нарушение кровоснабжения мозга, что вызвало ухудшение когнитивных способностей. Кроме того, он сильно раздражается из-за врачей, потому что не понимает, что они от него хотят.

Авторы публикации добавили, что порой недовольство продюсера может переходить в крик. Медики вынуждены по несколько раз повторять, где он и что с ним произошло. Только после этого музыкант приходит в себя и начинает осознавать происходящее.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Его супруга рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться» , однако позже появилась информация, что продюсера перевели в реанимацию.