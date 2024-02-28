28 февраля 2024, 17:13

Проблемы с памятью возникли у Бари Алибасова после инсульта

Global Look Press
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После пережитого инсульта у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова ухудшились когнитивные способности. Он не может вспомнить, где находится, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Алибасова выявили стеноз сонной артерии и нарушение кровоснабжения мозга, что вызвало ухудшение когнитивных способностей. Кроме того, он сильно раздражается из-за врачей, потому что не понимает, что они от него хотят.

Авторы публикации добавили, что порой недовольство продюсера может переходить в крик. Медики вынуждены по несколько раз повторять, где он и что с ним произошло. Только после этого музыкант приходит в себя и начинает осознавать происходящее.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Его супруга рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться» , однако позже появилась информация, что продюсера перевели в реанимацию.

Инсульт Больницы Бари Алибасов
28 февраля 2024, 17:38
Домогаров назвал размер своей пенсии
Global Look Press
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Актер Александр Домогаров назвал размер своей пенсии. Он заявил, что со всеми доплатами за звания получает 24 тысячи рублей. Об этом артист рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

«На пенсию я вышел в 55 лет, успел. И пенсионное удостоверение у меня есть, и пенсию я получаю - 24 тысяч рублей», - сказал Домогаров.

Актер уточнил, что продолжает играть не только из-за денег. Он добавил, что былого азарта, который был в молодости, больше нет. Кроме того, он педантично выбирает роли, соглашается только на то, что ему нравится, и думает о том, зачем ему тот или иной образ.

Домогаров признался, что уже и не помнит размер своего первого гонорара. Он предположил, что начинающим платили около 14 рублей за съемочный день. А высшая ставка тогда составляла 56 рублей.

Недавно Александр Домогаров сыграл роль генерала Милорадовича в сериале «Союз спасения» и героя Отечественной войны 1812 года, который во время восстания был военным губернатором Санкт-Петербурга.

Ранее актер Василий Ливанов заявил, что получал высшую ставку за роль Шерлока Холмса.

Пенсия Актеры
28 февраля 2024, 17:00
Рэпер Matrang проведет год в наркологической клинике
Викимедиа
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Рэпер Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) проведет год в наркологической клинике. Его отправила в рехаб семья. Сейчас родственники музыканта открыли сбор средств на оплату дорогого лечения от зависимости, сообщил Telegram-канал Shot.

Рэпер Matrang (настоящее имя - Алан Хадзарагов) проведет год в наркологической клинике. Его отправила в рехаб семья. Сейчас родственники музыканта открыли сбор средств на оплату дорогого лечения от зависимости, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам сестры рэпера, лечение должно быть долгим, чтобы музыкант научился справляться со своей зависимостью и начал жить заново. Стоимость лечения родственники не разглашают: говорят, что информация конфиденциальная.

Покинувшего Россию рэпера Matrang задержали в Таиланде на острове Пхукет. Его остановили в кафе и немедленно забрали в отделение. Автор хита «Медуза» рассказал в соцсетях, что его оклеветал неизвестный подписчик. Оказалось, что у рэпера начались проблемы с наркотиками.

Наркотики Музыка Таиланд
28 февраля 2024, 16:12
Певица Полина Гагарина отказалась спеть гимн России
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина отказалась петь гимн страны перед матчем сборной России с Сербией, который будет 21 марта на стадионе «Динамо». Ей не удалось перенести корпоратив, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, еще осенью прошлого года певице пришел заказ на концерт в столичном ресторане вечером 21 марта. Недавно ее пригласили спеть гимн перед стартовым свистком игры сборной.

Как рассказал директор Гагариной, изначально исполнительница хотела принять предложение, но ей не удалось совместить два мероприятия. Заказчики корпоратива не вошли в положение и пригрозили неустойками по договору.

Сейчас экстренно ищут замену Полине Гагариной. Пока неизвестно кто из певцов может занять ее место. А гимн Сербии исполнит поп-фолк певица Александра Прийович. На самой игре также будет присутствовать первая ракетка мира Новак Джокович.

Ранее певец Владимир Пресняков посмеялся над Zivert и Полиной Гагариной. Поводом для этого стал рассказ одной из участниц шоу «Голос».

Концерты Россия Рестораны
28 февраля 2024, 13:36
Скрывавшийся от властей актер умер в США от передозировки наркотиками
Global Look Press
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Американский преступник-рецидивист и актер известный как Бадди Дьюресс умер в 38 лет от остановки сердца, причиной которой стала передозировка. Об этом сообщил его друг и коллега в Instagram*.

Оказалось, что Дьюресс, настоящее имя которого Майкл Статис, скончался еще осенью прошлого года, но узнали о его смерти недавно.

Кроме того, 27 февраля информацию и подтвердил младший брат актера Кристофер Статис. Причина смерти - остановка сердца из-за смешивания различных наркотиков.

Дьюресс снялся с Робертом Паттинсоном в криминальной драме «Хорошее время». Фильм частично рассказал биографию умершего. Позже эти же кинематографисты пригласили его снять в картине «Бог знает» - он сыграл наркоторговца Майка.

В одном из интервью актер рассказывал, что познакомился с режиссерами в 2013-м, когда только вышел из тюрьмы, где отбывал срок за наркотики. Однако на премьеру так и не попал, потому что вновь угодил за решетку из-за уклонения от программы стационарного лечения наркозависимых.

Артист родился в Нью-Йорке в 1985 году. В его актерском портфолио полтора десятка фильмом. Некоторые пока не вышли на экран. Премьера одного из них запланирована на 2024-й.

Дьютера привлекали к ответственности не менее 10 раз по правонарушениям, связанные с наркотиками, с кражей в особо крупном размере и за угрозы сжечь дом своей матери. А в 2013-м он не поехал в стационар, чтобы лечиться от зависимости, - сбежал и год скрывался от властей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Наркотики Фильмы Актеры

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