«Прижало». Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в ДНР

На прошлой неделе продюсер заявил, что из-за отмены пострадал не только артист, , а также организаторы концертов и рекламные агентства. По словам Пригожина, Киркоров заслужил второго шанса.

Поплавская же посчитала, что заявление Пригожина напомнило спектакль, ведь у него нет совести. Актриса выразила уверенность, что в данной ситуации не нужно беспокоиться за судьбу артистов, которые посетили вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

До этого Киркорову было все равно на то, что происходит в зоне проведения спецоперации. По словам Поплавской, своим визитом певец просто решил отмыться.

«Два года ему было плевать. Потому что задница все это время была в тепле. Но только когда прижало, он рванул туда», - отметила она.

По мнению Поплавской, Пригожина больше волнует судьба шоу-бизнеса, а не находящихся в зоне СВО бойцов.

Певец Филипп Киркоров приехал в Горловку, чтобы выступить перед пациентами больницы. Также он привез им подарки. Также в ДНР съездил и певец Дима Билан. Он посетил Республиканский травматологический центр, детский центр и приют для животных.