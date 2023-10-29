«Привет, я Чендлер, шучу в некомфортных ситуациях». Вспоминаем лучшие цитаты Чендлера Бинга

• Привет, я Чендлер, я шучу в некомфортных ситуациях.

• Я не очень хороший советчик. Может, тебя устроит саркастичный комментарий? • Да, я рассказываю людям чужие секреты! За это они меня и любят! • Мир тесен, но я до сих пор ни разу не столкнулся с Бейонсе.

• Я этот сериал смотрю уже третий раз, в этом месте у нее всегда неприятности! • Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так шепчетесь! • Ягнята, конечно, страшнее, иначе тот фильм назывался бы «Молчание утят».

• Это сайт, где мы познакомились - музей Гуггенхайма. Ей нравится живопись, а мне смешные фамилии.

• Впервые в жизни у меня нормальные отношения с женщиной. Не могу же я их испортить, сказав правду? • Я это сделаю, но предупреждаю, это будет означать, что я меняюсь к лучшему, а ты полюбила меня другим! Тело Мэтью Перри нашли в его доме в Лос-Анджелесе. Актер находился в джакузи. По предварительной версии, он мог утонуть, заснув в воде. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили. Официальная причина гибели артиста пока не называется.

За свою актерскую карьеру Перри снялся еще более чем в 50 фильмах и сериалах. В частности, вместе с Брюсом Уиллисом он сыграл в комедии «Девять ярдов», с Сальмой Хайек - в романтической комедии «Поспешишь - людей насмешишь», с Заком Эфроном - в фильме «Папе снова 17».