«Привет на небеса». Лисовец показал архивные кадры с Фриске в ее день рождения

«Передаю тебе привет на небеса. Поздравляю тебя с ДР и всегда улыбаюсь, когда вспоминаю тебя и твою милую, красивую улыбку. С днем рождения, Жануська», - написал он.

Лисовец пояснил, что на видеокассете запись 1997 года. Это были съемки презентации группы «Блестящие» в прямом эфире «Партийной Зоны». Кадры передали Лисовцу его друзья почти 30 лет назад, так как он работал над имиджем молодого, модного коллектива.

Фриске 8 июля могло бы исполниться 50 лет. Артистка ушла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Ей было 40 лет.