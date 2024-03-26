«Притворялась, что все в порядке». Актриса Энн Хэтэуэй рассказала о выкидыше

Актриса призналась, что потеряла ребенка во время выступлений на Бродвее. Тогда она шесть недель играла в моноспектакле роль пилота, который лишается карьеры из-за беременности.

«Сначала я вообще не могла с этим справиться. Мне приходилось каждый вечер разыгрывать роды на сцене», - рассказала актриса.

Выкидыш случился перед рождением первого сына. Артистка решила скрыть произошедшее, однако в конце концов призналась близким.

«Это было слишком тяжело держать в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке», - поделилась Энн.

Звезда воспитывает двух сыновей, Джонатана и Джека, в счастливом браке с актером и дизайнером украшений Адамом Шульманом.

Недавно фанаты довели актрису до слез. Артистка расплакалась во время встречи с поклонниками в театре Paramount в Остине, штат Техас.