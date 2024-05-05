Приставы взыскали с актера Чадова долг за неоплаченную парковку

По данным издания, Чадов оставил свою машину на стоянке и не оплатил ее. Актеру направили уведомление с требованием оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, но он этого так и не сделал. Тогда к артисту предъявили иск. Суд увеличил сумму штрафа до 10 тысяч рублей.

Mash уточнил, что актер также не оплатил штраф в три тысячи рублей за нарушение ПДД.

Ранее актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев накопили долги за коммунальные услуги в московской квартире. УК пришлось через суд взыскать с артистов 26 тысяч рублей.