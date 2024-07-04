«Пришлось слезать». Лева Би-2 признался в проблемах с кокаином и алкоголем

Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лева Би-2*, рассказал, что несколько лет назад активно употреблял кокаин и алкоголь. Откровениями певец поделился в подкасте « Говорящие Головы » на YouTube.

Бортник* подчеркнул, что популярность пришла к нему после 30 лет и он сразу оказался в кругу музыкантов и продюсеров, которые употребляли запрещенные вещества. По его словам, первый раз кокаин он попробовал благодаря бывшему продюсеру группы «Сплин» Александру Пономареву.

«Надо сказать, что у меня даже наступил какой-то момент, когда мне пришлось слезать с него настолько радикально, что я бросил пить. Я уже десять лет не пью и соответственно не принимаю тяжелых наркотиков», - признался Лева*.

Он намекнул, что не имеет ничего против легких наркотиков.

Ранее стало известно, что певица Лайма Вайкуле отказалась спеть песню «Мой рок-н-ролл» вместе с «Би-2» из-за партии ее коллеги Юлии Чичериной.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.