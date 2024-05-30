«Пришла за кулисы, такая робкая». Баринов поделился первым впечатлением о Заворотнюк

Баринов признался, что долго не верил в ее болезнь - думал, что это «распиарили вокруг нее». Заворотнюк переносила рак «с определенным мужеством», добавил он.

«Очень грустно. Царство ей небесное, светлая память», - резюмировал народный артист.

Анастасия Заворотнюк умерла от глиобластомы на 54-м году жизни в ночь на 30 мая.

Потом они параллельно снимались в проектах «Амедиа»: она - «Моей прекрасной няне», он - в «Грехах отцов». Актеры все время виделись. В последний раз, по словам собеседника 360.ru, это произошло на одной из передач, когда Анастасия брала у него интервью.

«Она приходила на „Идиота“, я играл Рогожина в Театре армии. Я тогда с ней и познакомился. Она совсем еще девчонкой была, пришла за кулисы, такая робкая…» - вспомнил Баринов.

Позже он снимался вместе с Заворотнюк в фильме «Наследник».

«Жили в Дубне. Прекрасное было время: речка, купались… В нее влюблялись все местные мужчины, там много было состоятельных людей, у них были дома на этой речке, бани шикарные. Это было какое-то поветрие. Но она вела себя очень достойно», - заметил артист.