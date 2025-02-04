04 февраля 2025, 23:19

«Пришел и отшпиливилил». Гоген Солнцев заподозрил, что жена родила сына не от него

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Шоумен Гоген Солнцев устроил разборки с женой в программе «ДНК» на телеканале НТВ. Он обвинил супругу в измене и заявил, что его сын Иван ему не родной.

Что говорит об измене возможный любовник жены Гогена Солнцева Владислав Черных рассказал, что устроился к Солнцеву ассистентом в 2020 году.

«У меня был широкий круг обязанностей, иногда был курьером - что-то отвезти, что-то привезти. Взаимодействовали мы регулярно. Когда-то чаще с Гогеном, когда-то - с Полиной», - рассказал молодой человек.

Черных категорически отрицал связь с женой босса и заявил, что отношения были сугубо профессиональные. Обвинения Солнцева он назвал чушью, ложью и провокацией.

Жене Солнцева приходится подрабатывать Супруга шоумена настаивала, что Иван - сын Солнцева.

«Такого не может быть ни в коем случае. Потому что я взрослый человек. Я в браке. У меня есть любимый мужчина», - завила Давыдова.

Женщина подчеркнула, что Солнцев обещал ей безбедную жизнь, однако денег не дает. Она заявила, что ей приходится подрабатывать. На что Гоген ответил, что дает ей 100 тысяч рублей и предлагает нанять няню. Давыдова это отрицает. Она добавила, что получает только пособие как мать-одиночка, потому что в графе «отец» у Ивана стоит прочерк. При этом Полина желает сохранить отношения с шоуменом.

«Я его очень люблю, даже когда он такой конфликтный и экспрессивный. О какой постели может идти речь сейчас, не до этого, но мы близкие люди», - заявила Давыдова.

Известно, что ранее Гоген Солнцев был женат на матери Полины - Екатерине Давыдовой.

Красится и наряжается только для любовника Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что его жена Полина Давыдова забеременела от его молодого ассистента Владислава Черных. В 2024 году Давыдова родила сына, мальчика назвали Иван, ему почти год. Солнцев заявил, что старался быть ему хорошим отцом, однако в последнее время у него закрались сомнения в своем отцовстве.

«Ване скоро будет год. И начинаются разговоры, знакомые мне говорят - глаз не твой, нос не твой. Я понимаю, что ребенок может быть похож через поколение на бабушек или дедушек», - заявил эпатажный шоумен.

Он обвинил жену, что она красится и наряжается только для любовника, а перед ним - «как 90-летняя бабушка». Солнцев захотел провести экспертизу ДНК, и решил сделать это публично, в эфире телеканала НТВ.

Солнцев возмутился тем, что ассистент и его супруга проводят вместе много времени, в то время как он работает в два раза больше, чтобы обеспечить «брюхатую» жену витаминами.

«Он стал больше времени с ней проводить, потому что она брюхатая. Он стал это делать, потому что знал о том, что, возможно, она залетела от него. Вы в театре ночевали, там, где ребенка делали-строгали. Я зарабатываю где-то там для нее бабки, а он пришел в мою кровать и ее отшпиливилил», - шоумен не сдерживал эмоции в студии.

Дети Отношения Женщины Мужчины Брак
04 февраля 2025, 18:47
Орбакайте анонсировала тур по Европе
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Певица Кристина Орбакайте проведет тур по Европе. Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

Концерты запланированы на май и июнь 2025 года. В мае Орбакайте выступит в Лиссабоне, Оффенбахе, Штутгарте, Аугсбурге, Гамбурге, Берлине, Цюрихе, Нойсе, Барселоне и Праге.

Также мероприятия состоятся в Таллине и Вильнюсе. В июне артистка посетит Юрмалу.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров выступил с Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Среди гостей торжества была организатор мероприятий в поддержку Украины. Звезды выступили на площадке Da Mikele Illagio - обычно там проводят свадьбы и корпоративы.

До этого Орбакайте обнародовала редкие кадры исторического выступления Аллы Пугачевой в Чернобыле. Концерт прошел после аварии на атомной электростанции в небольшом поселке под Припятью. Тогда певица и ее коллеги хотели поддержать ликвидаторов, мероприятие посетили около девяти тысяч человек.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Европа Кристина Орбакайте
04 февраля 2025, 10:57
Обрученная с Давой Мари Краймбрери сообщила о беременности
Global Look Press
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Певица Мари Краймбрери и рэпер Дава скоро станут родителями. Об этом вокалистка рассказала в Instagram*, опубликовав трогательный ролик с общими счастливыми моментами. На кадрах видно, что у звезды округлившийся живот.

Мари Краймбрери не любит освещать подробности личной жизни. Издание StarHit отметило, что певица долго скрывала свое положение под мешковатой одеждой. Теперь артистка все-таки решилась рассказать поклонникам о будущем пополнении в семье.

Слухи о романе Краймбрери и Давы появились весной 2022 года. В апреле рэпер заявил, что его сердце занято, однако имя избранницы не назвал.

Окончательно стало известно об их союзе только в начале 2024 года, знаменитости отдыхали в Маврикии и публиковали в соцсетях похожий контент. Через несколько месяцев музыкант официально сделал предложение Краймбрери.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Соцсети
03 февраля 2025, 18:36
Канделаки рассказала, почему не смогла получить медаль в школе
Global Look Press
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Телеведущая Тина Канделаки не получила медаль в русской школе из-за учителя по грузинскому языку. По этой причине она не поступила в желаемый вуз и озлобилась на педагога, сообщила «Газета.ru».

«В школе я претендовала на медаль, но учительница грузинского языка поставила мне тройку (в русской школе, где грузинский был вторым языком)», - рассказала Канделаки.

Тогда будущая ведущая пообещала обязательно прорваться на телевидение и каждый день напоминать учителю о том, что хорошо знает грузинский. Канделаки удалось это сделать. Звезда отметила, что поражения помогли ей в жизни. Нужно уметь достойно проигрывать и делать правильные выводы, чтобы двигаться вперед, заключила Канделаки.

Ранее стало известно, что продюсер попала в санкционный список Европейского союза. Поводом стало «вовлечение в действия и политику России, направленные на подрыв фундаментальных ценностей ЕС и входящих в него стран».

Школы Учителя Телевидение
03 февраля 2025, 16:59
Шаман и Екатерина Мизулина изобразили поцелуй на концерте в московской школе
Соцсети
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Певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина изобразили поцелуй во время концерта в московской школе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Певец приехал в столичную школу номер 1409 и под крики «Горько!» от учеников сделал вид, что поцеловал Мизулину. С другого ракурса видно, что их губы не соприкасались.

В интернете также появилось видео танца музыканта с общественной деятельницей.

К приезду почетных гостей учебное заведение заказало огромный торт, на котором можно увидеть надписи «Shaman», «Екатерина» и «Школа № 1409».

Слухи о романе общественницы и певца ходят давно. Их замечали вместе в супермаркете , где они покупали продукты, и на ужине в одном из столичных ресторанов. В прошлом году 33-летний Дронов развелся с женой, Еленой Мартыновой.

Школы Концерты Shaman Екатерина Мизулина Москва

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