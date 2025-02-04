«Пришел и отшпиливилил». Гоген Солнцев заподозрил, что жена родила сына не от него

Что говорит об измене возможный любовник жены Гогена Солнцева Владислав Черных рассказал, что устроился к Солнцеву ассистентом в 2020 году.

«У меня был широкий круг обязанностей, иногда был курьером - что-то отвезти, что-то привезти. Взаимодействовали мы регулярно. Когда-то чаще с Гогеном, когда-то - с Полиной», - рассказал молодой человек.

Черных категорически отрицал связь с женой босса и заявил, что отношения были сугубо профессиональные. Обвинения Солнцева он назвал чушью, ложью и провокацией.

Жене Солнцева приходится подрабатывать Супруга шоумена настаивала, что Иван - сын Солнцева.

«Такого не может быть ни в коем случае. Потому что я взрослый человек. Я в браке. У меня есть любимый мужчина», - завила Давыдова.

Женщина подчеркнула, что Солнцев обещал ей безбедную жизнь, однако денег не дает. Она заявила, что ей приходится подрабатывать. На что Гоген ответил, что дает ей 100 тысяч рублей и предлагает нанять няню. Давыдова это отрицает. Она добавила, что получает только пособие как мать-одиночка, потому что в графе «отец» у Ивана стоит прочерк. При этом Полина желает сохранить отношения с шоуменом.

«Я его очень люблю, даже когда он такой конфликтный и экспрессивный. О какой постели может идти речь сейчас, не до этого, но мы близкие люди», - заявила Давыдова.

Известно, что ранее Гоген Солнцев был женат на матери Полины - Екатерине Давыдовой.

Красится и наряжается только для любовника Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что его жена Полина Давыдова забеременела от его молодого ассистента Владислава Черных. В 2024 году Давыдова родила сына, мальчика назвали Иван, ему почти год. Солнцев заявил, что старался быть ему хорошим отцом, однако в последнее время у него закрались сомнения в своем отцовстве.

«Ване скоро будет год. И начинаются разговоры, знакомые мне говорят - глаз не твой, нос не твой. Я понимаю, что ребенок может быть похож через поколение на бабушек или дедушек», - заявил эпатажный шоумен.

Он обвинил жену, что она красится и наряжается только для любовника, а перед ним - «как 90-летняя бабушка». Солнцев захотел провести экспертизу ДНК, и решил сделать это публично, в эфире телеканала НТВ.

Солнцев возмутился тем, что ассистент и его супруга проводят вместе много времени, в то время как он работает в два раза больше, чтобы обеспечить «брюхатую» жену витаминами.

«Он стал больше времени с ней проводить, потому что она брюхатая. Он стал это делать, потому что знал о том, что, возможно, она залетела от него. Вы в театре ночевали, там, где ребенка делали-строгали. Я зарабатываю где-то там для нее бабки, а он пришел в мою кровать и ее отшпиливилил», - шоумен не сдерживал эмоции в студии.