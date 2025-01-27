«Природу не обманешь». Стала известна стоимость пластических операций Пугачевой

«Если внимательно посмотреть видео, то можно понять, что на нем Алла Пугачева выглядит хорошо за счет макияжа. Не будет косметики, и вы увидите тонкую кожу, сосуды, провисание, скелетизацию лица.<…> Если быть честными, в 75 лет человек должен выглядеть несколько по-другому», - прокомментировал врач последнее видео певицы.

Он отметил, что Пугачева похудела, что тоже может быть следствием ранних хирургических вмешательств. Свиридов пояснил, что при помощи пластической хирургии можно помолодеть лет на 10-15, но не больше.

Эксперт добавил, что певица ранее, скорее всего, ввела в лицо филлеры для наполнения тканей. Со временем они вызывают еще большую атрофию тканей, которой и так подвержены люди в 75 лет.

«Филлеры могли обойтись артистке до 150 тысяч рублей, а липофилинг - от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Все зависит от того, сколько зон было сделано», - резюмировал Свиридов.

Ранее стало известно, что Пугачева может покинуть Кипр из-за болезни. Артистке не подходит слишком жаркий климат средиземноморского острова.