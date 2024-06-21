«Природа на нем не отдохнула». Пригожин высказался об Урганте

«Сам Иван очень комфортный в плане общения и всего. Мы всегда были в восторге. Очень важно, чтобы были профессиональные и воспитанные люди. В нем сочетается все. И культура, и воспитание, и грация», - поделился продюсер.

Он напомнил об актерской династии Урганта, у которого отец и бабушка были известными артистами.

«От осины не родятся апельсины. И в этом смысле на нем природа не отдохнула», - добавил Пригожин.

Он признался, что испытывает к телеведущему абсолютную симпатию и уважение.

Ранее генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту предложили вернуть Урганта в эфир. Такую идею ему предложили участники КВН во время разминки.

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему не хватает передачи ведущего Ивана Урганта в эфире Первого канала. В интервью для портала NEWS.ru он назвал его программу абсолютно гармоничной, а самого шоумена - харизматичным и красивым человеком.