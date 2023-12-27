«Принципиальный момент». Адвокат связал приговор блогеру Хилми со скандалом вокруг «голой» вечеринки

«Мы, конечно, рассчитывали на другое - и достаточно обоснованно, потому что есть практика. <…> Но прокуратура, несмотря на все доказательства, которые мы собрали, <…> заглаживание вины, финансирование фонда „За нравственность“ и фонда Иоанна Кронштадтского, помогающего наркозависимым, несмотря на явку с повинной, решила, что лучше, со слов прокурора, „его ограничить хотя бы ненадолго“. Непонятно просто, от чего ограждать общество, какие доводы?» - задался вопросом адвокат.

Он добавил, что у блогера за 2023 год не было никакого провокационного контента, он добровольно удалил запрещенный аккаунт и фотографии. Ерохин связал достаточно суровый приговор со скандалом вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

«В таких условиях любые послабления людям, которые хотя бы плюс-минус попадают в категорию тех, кто был на этой вечеринке, будут рассматриваться как слабость. <…> Если уж у нас самые известные извиняются, значит, видно, за вопросом следят. <…> Как мы уже сейчас понимаем, любые послабления будут рассматриваться не как нормальная законодательная работа, а как потворство. Кто-то получает, видимо, скрытое наслаждение от того, что людей сажают в тюрьму», - заметил адвокат.

«Говорят, надо было склонять его к побегу» Защитник признался: его обвиняют в том, что он не склонил Хилми к побегу.

«Ему много раз предлагали уехать, но он свою страну любит и от этого категорически отказался. <…> Мне сейчас говорят, что я ему помешал уехать, но это абсолютно его позиция. Говорят, надо было склонять его к побегу. Но мы, адвокаты, не можем, мы делаем нашу работу», - заключил юрист.

По его словам, осужденный стойко отнесся к приговору - сам Ерохин «переживал больше».

Адвокат заявил, что Хилми Форкс уже полгода зарабатывает деньги своими песнями, у него «большой достаток», он ИП, его песни есть на всех площадках. По мнению Ерохина, «человек исправился», раз не продолжает заниматься «всем этим». Мать блогера - инвалид Чернобыля, ее станет некому поддерживать, посетовал собеседник «360». Он признался, что делает большую ставку на апелляцию.

Приговор, скорее всего, вступит в силу после Нового года, а пока осужденный останется в СИЗО.

Треш-блогер получил три года колонии. Приговор вынес московский суд. Форкса признали виновным в изготовлении порнографических материалов со своим участием и размещении их в Сети.

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