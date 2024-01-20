Принца Гарри признали «живой легендой авиации»

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Герцога Сассекского отметили как гуманиста, военного ветерана и защитника психического благополучия и окружающей среды.

В сообщении на сайте премии отметили, что принц Гарри посвятил свою жизнь продвижению идей, которые «приводят к постоянным изменениям в жизни людей и окружения».

Герцог Сассекский 10 лет провел на службе в британской армии и провел две военные командировки в Афганистане в качестве передового авианаводчика и пилота вертолета «Апач».

Организаторы премии напомнили и о заслугах принца за организацию спортивных соревнований Invictus Games для реабилитации раненых военнослужащих и ветеранов боевых действий.

Премию, которой удостоили супруга Меган Маркл , учредила некоммерческая организацией Kiddie Hawk Air Academy, стремясь побудить у детей интерес к авиации.