Принц Уильям впервые за долгое время встретится с младшим братом Гарри

По данным издания, представитель герцога Сассекского пока не уточнил, приедет ли он на похороны, но ожидается, что братья должны воссоединиться после долгой разлуки и напряженных отношений.

Авторы статьи напомнили, что в начале лета инсайдер сообщал о невозможности мира между принцами. Уильям слишком обижен на родственника за содержимое его мемуаров. Гарри старается не показывать вида, но сильно переживает, что стал изгоем для всей британской родни.

Однако весной Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон. Принцесса высоко оценила его поддержку, поскольку они всегда хорошо относились друг к другу.