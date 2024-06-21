21 июня 2024, 17:31

Принц Уильям снялся с детьми без Кейт Миддлтон

Global Look Press
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Принцесса Кейт Миддлтон опубликовала фотографию принца Уильяма с тремя детьми в день его 42-летия. Снимок появился на ее странице в социально сети Instagram*.

В кадре Уильям запечатлен в момент прыжка с детьми. Он держит их за руки. Фотографию сделала Миддлтон в прошлом месяце.

«С днем рождения, папа, мы любим тебя очень сильно», - написала она в публикации.

Ранее Миддлтон обвинили в попытке симулировать онкологическое заболевание. Интернет-пользователи заподозрили жену принца Уильяма в обмане из-за хорошего внешнего вида и улыбки. Они предположили, что вместо химиотерапии она перенесла операцию по подтяжке лица.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Королевская семья Британии Принц Уильям
21 июня 2024, 15:00
«Не мог спать». Ургант назвал три самых страшных фильма
РИА «Новости»
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Телеведущий Иван Ургант назвал три фильма, которые сильно напугали его. Об этом он рассказал во время интервью режиссеру Николаю Солодникову, опубликованному на его YouTube-канале.

Ургант признался, что был очень впечатлительным ребенком. Он назвал три фильма, после которых, по его словам, «не мог спать».

«Первый - „Пестрая лента“ про Шерлока Холмса и доктора Ватсона (имеется в виду фильм „Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство“ - прим. ред.) Я лежал и ждал, что змея поползет. Второй - „Заклятие долины змей“. Я боялся тоже, что из-под кровати вылезет змея и на меня набросится. И третий фильм - новый фильм „Онегин“. У меня был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится», - пошутил телеведущий.

Он добавил, что решил начать заниматься дзюдо после того, как увидел в фильме сцену борьбы профессора Мориарти и Шерлока Холмса у водопада.

В этом же интервью Ургант рассказал, как в 12 лет побывал на юбилее певца Михаила Боярского. Подарком для артиста от его друзей стал танец в исполнении стриптизерши. Телеведущий признался, что ему было очень стыдно.

Фильмы Интервью Иван Ургант
21 июня 2024, 14:34
«Природа на нем не отдохнула». Пригожин высказался об Урганте
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему не хватает передачи ведущего Ивана Урганта в эфире Первого канала. В интервью для портала NEWS.ru он назвал его программу абсолютно гармоничной, а самого шоумена — харизматичным и красивым человеком.

«Сам Иван очень комфортный в плане общения и всего. Мы всегда были в восторге. Очень важно, чтобы были профессиональные и воспитанные люди. В нем сочетается все. И культура, и воспитание, и грация», - поделился продюсер.

Он напомнил об актерской династии Урганта, у которого отец и бабушка были известными артистами.

«От осины не родятся апельсины. И в этом смысле на нем природа не отдохнула», - добавил Пригожин.

Он признался, что испытывает к телеведущему абсолютную симпатию и уважение.

Ранее генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту предложили вернуть Урганта в эфир. Такую идею ему предложили участники КВН во время разминки.

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему не хватает передачи ведущего Ивана Урганта в эфире Первого канала. В интервью для портала NEWS.ru он назвал его программу абсолютно гармоничной, а самого шоумена - харизматичным и красивым человеком.

Первый канал Иван Ургант Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
21 июня 2024, 14:02
Сестра Валерия Меладзе получила госконтракт на 5,4 млн рублей
Global Look Press
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Сестра певца Валерия Меладзе Лиана заключила госконтракт на 5,4 миллиона рублей. Ее попросили привезти звезду на «мероприятие особой важности» в Оленегорск, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на полученные документы.

«Заключить договорные отношения с индивидуальным предпринимателем Меладзей Лианой Шотаевной, без проведения конкурентных процедур на сумму 5,4 миллиона рублей», - говорится в опубликованных материалах.

По информации издания, речь может идти о певице Мари Краймбрери, которая входит в лейбл Лианы. Договор заключил Центр культуры и досуга «Полярная звезда». Выступление должно состояться 31 августа на центральной площади Оленегорска.

Гонорар звезды составит четыре миллиона рублей. Mash уточнил, что это первый за два года госконтракт для Лианы.

В 2022 году Краймбрери выступала на Дне города в подмосковном Чехове, за что певица получила два миллиона рублей из бюджета.

Ранее Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублевке. Возможной причиной возвращения в Россию мог стать корпоратив стоимостью 12 миллионов рублей.

Россия Музыка Валерий Меладзе Шоу-бизнес
21 июня 2024, 13:11
«Я деревня и есть!» Никита Кологривый устроил скандал во время интервью
Global Look Press
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал, что не попал в сериал «Полупановы» из-за внешнего вида. Отрывок интервью опубликовал Telegram-канал «Только никому…».

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал, что не попал в сериал «Полупановы» из-за внешнего вида. Отрывок интервью опубликовал Telegram-канал «Только никому…».

По его мнению, в России образовался дефицит профессионалов на рынке кино. В пример он привел кастинг на проект «Полупановы».

«Готовился к нему очень серьезно. Большое количество времени потратил. <…> Прихожу на кастинг, они говорят: „Все хорошо, Никита, все замечательно, но у меня не деревенское лицо“. Я говорю: „У кого? У меня не деревенское лицо? Посмотри мне в глаза! Я деревня и есть! Вот она! Посмотрите на эти зубы, это деревенский частокол! Потому что я от сохи!“» - в шутку возмутился Кологривый.

Он предложил съемочной команде пересмотреть свое решение.

«От части Никита прав. Но на самом деле он давний друг продакшена \"Пензфильммаш», и я думаю, что [интервью] не имеет чересчур серьезный характер, не более чем ирония и самоирония», - поделился с 360.ru своим мнением сценарист и актер сериала Антон Просвирнин.

Он добавил, что Кологривый хороший артист, вживающийся в необходимую роль. Он снимался в других проектах продюсерской компании и это было удачно.

Премьера сериала «Полупановы» состоится 24 июня на телеканале ТНТ.

Ранее стало известно, что Кологривый сыграет поэта Владимира Маяковского. Премьера спектакля состоится Москве 2 июля.

Скандалы Сериалы Кино Интервью Актеры Никита Кологривый

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