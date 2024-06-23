Принц Уильям сходил с детьми на концерт Тейлор Свифт без Кейт Миддлтон

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«Спасибо за прекрасный вечер», - написал он.

По данным издания Sky News , наследник престола активно танцевал на трибуне под песни Свифт. В тот день принц Уильям отпраздновал свой 42-й день рождения.

Свифт также поделилась в своих соцсетях совместной фотографией с королевской семьей.

На время лечения от ракового заболевания принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прекратила общественную жизнь. По данным газеты Daily Mail , она вернется на публику осенью 2024 года.

В конце мая стало известно, что перенесенная Миддлтон химиотерапия сильно повредила ее кожу и волосы. Кроме того, рак распространился на костный мозг и слизистую оболочку кишечника.

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