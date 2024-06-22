Принц Уильям решил выгнать детей из королевской семьи

По словам инсайдеров, по задумке принца Уильяма принцу Луи и принцессе Шарлотте предстоит найти себе занятия, не связанные с королевской семьей. Роль работающего члена семьи достанется его старшему сыну Джорджу, который в будущем унаследует корону.

Источники издания отметили, что Уильям надеется, что это поможет его детям избежать ситуаций, подобных его конфликту с младшим братом - принцем Гарри.

Принц Уильям и его супруга перестали общаться с Меган и Гарри больше трех лет назад, когда те переехали в США. По данным издания Closer , младший британский принц предложил Кейт Миддлтон помириться.

Ранее принцесса Уэльская, проходящая лечение от рака, решила устроить своим детям лучшее лето в их жизни.