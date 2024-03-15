15 марта 2024, 13:32

Принц Уильям пошутил над Кейт Миддлтон после скандала с фото

Global Look Press
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Принц Уэльский неудачно высказался перед публикой о своей супруге Кейт Миддлтон в разгар драмы в королевской семье. Это привело к еще большему резонансу на фоне неутихающего скандала с отредактированными снимками. Об этом сообщило издание PageSix.

Изначально будущий монарх решил придерживаться нейтралитета и ничего не говорил о произошедшем недавно событии. Таким образом, конечно, на него посыпалась волна критики от таблоидов и экспертов.

Однако ситуация достигла пика, когда принц Уильям публично высмеял способности жены, причем не понимая, что он сам рушит свою и ее репутации. Так, принц Уэльский посетил открытие молодежного благотворительного центра в Лондоне. Там вместе с детьми он украшал печенье.

«На самом деле это не самая впечатляющая работа. Моя жена в этом намного талантливее меня», - сказал Уильям.

Судя по его лицу, он тогда не понял, как его ирония звучит в свете скандала. В Сети на будущего короля уже повесили ярлыки «глупый» и «недальновидный», а эксперты с ужасом смотрят, как член королевской семьи закапывает свою репутацию перед занятием престола.

Ранее Британия простилась с очередным членом королевской семьи.

Лондон Скандалы Королевская семья Британии
15 марта 2024, 13:36
Ани Лорак подала заявление на получение гражданства России
Global Look Press
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Украинская исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, подала заявление на получение российского паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на источник в окружении певицы.

Как стало известно, артистка подала заявление на получение гражданства России еще в феврале.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области. Уже в 2008 году завоевала статус народной артисткой Украины. Но спустя время перестала выступать на родине и перебралась в Россию, где получила немало наград: от «Золотого граммофона» до звания лауреата «Песни года».

В середине лета прошлого года певицу сочли предательницей из-за ее молчания о спецоперации. Однако позже она ответила на осуждения , заявив что больше не боится никаких преград.

Украинская исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, подала заявление на получение российского паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на источник в окружении певицы.

Паспорта Россия
15 марта 2024, 12:40
Группа «Город 312» нашла новую солистку
РИА «Новости»
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Музыкальный коллектив «Город 312» представил новую солистку. Вместо Светланы Назаровой, более известной как Ая, будет выступать участница телепроекта «Голос» Диана Макарова. Об этом группа сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Назарова, долгое время занимавшая позицию солистки в популярной в 2000-х группе, заявила, что вынуждена сделать перерыв в своей карьере из-за проблем с голосом. У нее начались сложности со связками после коронавируса. Ей предстоит продолжительный период реабилитации.

«Я достаточно серьезно перенесла коронавирус и получила сильное осложнение на связку. И сейчас, к сожалению, не могу порадовать своим участием в концертах группы „Город 312“, не могу с вами встретиться и спеть вам что-нибудь очень хорошее», - заявила солистка.

Ее место в коллективе займет Диана Макарова, вокалистка, которая привлекла внимание музыкантов во время шоу «Голос» на Первом канале.

«Может быть вы будете считать, что она что-то поет по-другому, не так как я. Не сравнивайте. Потому что не надо вообще сравнивать», - подчеркнула Ая.

Она добавила, что на концертах зрители услышат новые песни, которая солистка не успела записать с группой.

Недавно Максим Фадеев рассказал в соцсетях о новом составе группы Serebro , которую он решил собрать заново. По его словам, нашли уже двух из трех певиц. Также знаменитый продюсер заявил, что хотел бы возродить проект Глюк’oZа.

Музыкальный коллектив «Город 312» представил новую солистку. Вместо Светланы Назаровой, более известной как Ая, будет выступать участница телепроекта «Голос» Диана Макарова. Об этом группа сообщила на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Шоу Голос Музыка Шоу-бизнес
15 марта 2024, 12:03
Актер Федор Добронравов отменил все выступления на год
Global Look Press
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Актер Федор Добронравов отменил все постановки с его участием до января 2025 года из-за продолжительной реабилитация после сложной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, 28 февраля звезда «Сватов» обратился к врачам, жалуясь на боли в шее и позвоночнике. Кроме того, ему было больно глотать. Медсотрудники сделали ему КТ, а после быстро перевели в нейрохирургическое отделение для экстренной операции.

Артистку вырезали дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Он находился восемь дней в стационаре, а неделю назад его выписали из больницы. Сейчас ему назначили продолжительный курс лечебной физкультуры и лекарств.

В начале года Добронравов признался , что не хотел видеть сыновей артистами.

Больницы Врачи Актеры
15 марта 2024, 11:48
Актера из сериала «Игра в кальмара» обвинили в домогательствах
РИА «Новости»
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Актера из сериала «Игра в кальмара» О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах. Суд арестовал его на восемь месяцев условно, а также обязал прослушать 40-часовой курс сексуальной этики. Об этом сообщило The Korea Times.

По данным следствия, в 2017 года мужчина обнял женщину и поцеловал ее в щеку против ее воли во время своего двухмесячного тура по региону для выступления. В 2022-м ему предъявили обвинение, которое он отверг.

«То, что написано в дневнике потерпевшей, и отчет о консультировании потерпевшей после инцидента во многом соответствует деталям этого дела», - заявил суд.

Кроме того, правоохранители добавили, что показания женщины были последовательными и не были чем-то, что можно было выдумать. Покидая суд после заседания, актер сообщил журналистам, что планирует обжаловать решение.

В конце февраля еще одна женщина обвинила актера Жерара Депардье в домогательствах.

Домогательства Суд Актеры Сериал "Игра в кальмара"

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