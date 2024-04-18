Принц Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон

Журналисты уточнили, что Гарри связался с Кейт, посмотрев ее эмоциональный ролик с рассказом о выявленном у нее онкологическом заболевании.

По данным издания, для Кейт очень значима поддержка со стороны принца Гарри, так как они всегда хорошо относились друг к другу.

Герцог также обрадовался возобновлению общения. По информации королевского инсайдера, Гарри рассчитывает пообщаться с братом Уильямом во время поездки в Великобританию.

Тем временем Герцогиня Меган Маркл отказалась навещать больную супругу наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон. По мнению эксперта Тома Куинни, такое решение может быть связано с нежеланием везти детей за границу.