«Мы мало с ним общались, но гипотетически он присутствовал в моей жизни как одна из самых ярких личностей в стране. Его харизма, любовь к своему творчеству, театру и людям. Был добрейшим человеком с безмерной душевной щедростью, искренний и юморной. Александр Ширвиндт - пример правильного и интеллигентного человека», - сказал он Лещенко также отметил, что у него на столе хранится последняя книга Ширвиндта, которую тот подписал в шутливой форме.

Народный артист России Александр Ширвиндт умер в больнице. Ему было 89 лет. Причина смерти не называлась.