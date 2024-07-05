05 июля 2024, 12:22

Прилучный захотел отсудить детей у Муцениеце

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судебные разбирательства после развода. Теперь их детям придется выбирать, с кем из родителей они будут жить, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, разбирательства инициировал Прилучный. Заседание суда по определению места жительства детей звездной пары прошло 4 июля.

Авторы публикации предположили, что актер хочет отсудить детей у бывшей, чтобы не платить алименты. На повторном заседании 29 августа семилетняя Мия и 11-летний Тимофей должны будут решить, с кем из родителей они хотят остаться.

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году. С тех пор они постоянно судятся, потому что актриса выписала экс-супруга из квартиры и потребовала алименты.

Недавно Муцениеце впервые высказалась о новой жене Прилучного. Она также обвинила бывшего мужа в безразличии по отношению к их общим детям.

Суд Дети Отношения Громкие разводы Брак Актеры Павел Прилучный Агата Муцениеце
05 июля 2024, 11:23
«Проводил время глупо». Отар Кушанашвили опубликовал первое видео из больницы
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Журналист и ведущий Отар Кушанашвили поделился своими планами после выписки из больницы. Видео из палаты он опубликовал на своей странице в Telegram-канале.

Шоумен показал капельницу, которая стоит рядом с его койкой.

«Смотрите-смотрите, к чему приводит безалаберное отношение к своему здоровью», - сказал Кушанашвили.

По словам журналиста, он начал день с прогулки по больничным коридорам. Кушанашвили добавил, что теперь с отвращением думает об алкоголе и очень сожалеет о том, что не смог потратить время, проведенное в больнице, на чтение книги писателя Михаила Зощенко.

«Я с таким воодушевлением думаю о том, что, возможно, если я выполню все предписания, мне надо будет закрыться дома в катакомбах, где я скроюсь окончательно от публики, пока не приведу себя в порядок. Но я должен терпеть, терпеть, терпеть. А можно было бы не терпеть, если бы я, самый умный парень на Земле, время от времени не проводил время глупо», - посетовал он.

В заключение шоумен поблагодарил всех, кто переживает о его самочувствии.

Кушанашвили госпитализировали в четверг, 20 июня. Его экстренно прооперировали в больнице в подмосковном Красногорске. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Книги Больницы Отар Кушанашвили
05 июля 2024, 10:32
«Чтобы справедливость победила». Психолог Степанова наняла адвоката для суда с Решетовой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Психолог Вероника Степанова наняла юриста Екатерину Гордон после иска модели Анастасии Решетовой о клевете. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Меня будет защищать Катя Гордон, чтобы справедливость наконец победила», - заявила Степанова.

Эту информацию подтвердила и юрист на своей странице в социальной сети. Степанова добавила, что сейчас в России идет Год семьи.

«Девочки, не вторгайтесь, пожалуйста, в чужие семьи», - написала она.

Решетова решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила ее в занятии проституцией и эскорте. По словам адвоката модели Сергея Жорина, девушка подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов , не имеющих никакого отношения к действительности.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Модели Суд Адвокаты Семья Отношения Россия Анастасия Решетова
05 июля 2024, 10:01
Рэперу Моргенштерну грозит уголовное дело
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Против рэпера Алишера Моргенштерна* могут возбудить уголовное дело из-за наличия израильского паспорта, о котором он не уведомил МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артист рассказал в интервью, что получил паспорт Израиля еще два года назад, о чем не уведомил компетентные органы.

Таким образом, против Моргенштерна* могут возбудить дело по статье 330.2 Уголовного кодекса России «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства». Ему грозит штраф в 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело против рэпера из-за уклонение от исполнения обязательств иностранного агента. Моргенштерна* дважды за год привлекали к административной ответственности за публикации материалов в социальных сетях без соответствующей маркировки.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Паспорта Россия Моргенштерн
05 июля 2024, 03:14
«Убьет меня за это фото». Ольга Орлова поделилась снимком с мужем из Италии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова выложила редкое фото со своим вторым мужем Валерием из Италии. Снимок появился в аккаунте певицы в Instagram*.

На кадре Ольга и Валерий запечатлены на ужине с друзьями в Милане. Певица призналась, что супругу может не понравиться ее откровенность в Сети.

«У меня самые талантливые друзья во всем мире! Мой меня убьет за это фото, но это будет завтра», - подписала снимок Орлова.

Ранее певица выложила обнаженное фото из ванной во время путешествия во Францию. На снимке Орлова сидит в ванне с пеной перед большим панорамным окном с видом на море и скалы.

В прошлом году Орлова во второй раз стала мамой - у нее родилась дочь. Этой зимой певица полетела с ребенком в Таиланд и рассказала, как девочка перенесла долгое путешествие.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Италия Путешествия Instagram

Новости по теме