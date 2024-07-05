Прилучный захотел отсудить детей у Муцениеце

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили поделился своими планами после выписки из больницы. Видео из палаты он опубликовал на своей странице в Telegram-канале.

Шоумен показал капельницу, которая стоит рядом с его койкой.

«Смотрите-смотрите, к чему приводит безалаберное отношение к своему здоровью», - сказал Кушанашвили.

По словам журналиста, он начал день с прогулки по больничным коридорам. Кушанашвили добавил, что теперь с отвращением думает об алкоголе и очень сожалеет о том, что не смог потратить время, проведенное в больнице, на чтение книги писателя Михаила Зощенко.

«Я с таким воодушевлением думаю о том, что, возможно, если я выполню все предписания, мне надо будет закрыться дома в катакомбах, где я скроюсь окончательно от публики, пока не приведу себя в порядок. Но я должен терпеть, терпеть, терпеть. А можно было бы не терпеть, если бы я, самый умный парень на Земле, время от времени не проводил время глупо», - посетовал он.

В заключение шоумен поблагодарил всех, кто переживает о его самочувствии.

Кушанашвили госпитализировали в четверг, 20 июня. Его экстренно прооперировали в больнице в подмосковном Красногорске. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.