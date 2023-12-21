Прилучный сыграет в сериале о группе «Комбинация»

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Сериал основан на реальных событиях. В восьми сериях покажут, как участницы группы шли к славе и своей мечте.

Продюсеры нового проекта: Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Андрей Резник, Александр Сыров, Елена Мельникова и Игорь Гудков - раньше работали над нашумевшим сериалом «Король и Шут».

Главные роли в байопике исполнят Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Елизавета Базыкина («Надвое»), Павел Прилучный («Мажор»), Анастасия Уколова («Громкая связь») и Даниил Воробьев (Гром: Трудное детство). Прилучный сыграет продюсера «Комбинации» Александра Шишинина, который после рождения дочери решил создать музыкальную группу.

Режиссером стал Никита Власов. Премьера сериала ожидается в 2024 году на онлайн-платформе Wink.

Ранее стало известно, что в молодежном рейтинге лучших актеров уходящего года Павел Прилучный занял второе место , набрав 21% голосов. В опросе принимали участие юноши и девушки в возрасте 18–24 года.