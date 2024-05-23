23 мая 2024, 17:12

Прилучный подал в суд на Муцениеце

Global Look Press
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Суд в Москве зарегистрировал иск актера Павла Прилучного к его бывшей супруге Агате Муцениеце. Информация об этом появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

«Споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав», - говорится в категории дела.

Пресс-служба Головинского суда Москвы отказалась комментировать для РИА «Новости» суть иска, так как по этому делу «затрагиваются права детей».

Дело поступило в суд еще 8 мая. Беседу по заявлению актера назначили на 3 июня.

Ранее Головинский суд частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов с Прилучного на их общих детей. Кроме того, в прошлом году актриса обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа в правах на квартиру.

Суд Дети Россия Актеры Павел Прилучный Москва Шоу-бизнес
23 мая 2024, 17:09
«Человек-легенда». Волочкова смело высказалась о Пугачевой
Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что песни певицы Аллы Пугачевой пропитаны смыслом, и восхитилась артисткой, назвав ее легендой. Об этом танцовщица рассказала в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro.

Танцовщица одобрила творчество примадонны и выразила радость от того, что та продолжает выпускать новые композиции.

«Все ее песни пропитаны смыслом настоящим. И, конечно, они не могут не западать в душу. Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны. Это действительно человек-легенда, ею можно только восхищаться и радоваться тому, что мы живем в одну эпоху с ней», - высказалась артистка.

Певица Катя Лель тоже назвала Пугачеву легендой и сказала, что примадонна может делать все, что хочет.

Алла Пугачева несколько дней назад выложила на своем YouTube-канале новый клип на песню «Ложный стыд».

Песни Алла Пугачева Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
23 мая 2024, 15:39
Суд отказал Земфире в исключении из реестра иноагентов
РИА «Новости»
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Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал российской певице Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Кассационную жалобу оставили без удовлетворения», - заявили в судебной инстанции.

Земфиру* внесли в перечень иностранных агентов в феврале 2022 года. В Минюсте тогда отмечали, что певица получала поддержку из иностранных источников, проводила концертную деятельность в недружественных странах и открыто выступала в поддержку Украины.

Артистка обжаловала признание себя иноагентом в мае 2023 года, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск, Мосгорсуд подтвердил это решение.

Ранее стало известно, что певица получила французское гражданство. При этом в Москве исполнительница недавно зарегистрировала студию звукозаписи.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Суд Иноагенты
23 мая 2024, 15:13
Вера Брежнева снялась в «голом» топе и кожаных штанах
РИА «Новости»
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Певица Вера Брежнева опубликовала фотографию в провокационном образе со светского мероприятия. Снимок появился в соцсетях артистки.

Ранее певица поразила подписчиков кадрами с откровенной фотосессии. Артистка позировала топлес перед камерой фотографа в профессиональной студии.

На фото 42-летняя звезда позирует в откровенном топе и расклешенных кожаных брюках. Брежнева сделала натуральный макияж и пришла на мероприятие с распущенными волосами.

Ее наряд вызвал много восхищения среди фолловеров, которые предполагают, что прекрасное состояние Веры связано с новым романом. Однако певица не раскрывает имя своего возлюбленного, оставляя лишь загадочные намеки. К примеру, в одном из последних фото в ее блоге можно заметить мужскую ногу в коричневом кожаном ботинке.

«Найди свою пару», - подписала снимок артистка.

Фото Соцсети Вера Брежнева Шоу-бизнес
23 мая 2024, 14:51
Бритни Спирс пыталась напасть на бывшего мужа с топором
Global Look Press
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Одной из причин разрыва между поп-певицей Бритни Спирс и ее мужем, моделью и актером Сэмом Асгари, стала ссора, во время которой артистка вооружилась топором. Об этом сообщило издание In Touch со ссылкой на источник.

«К сожалению, когда она освободилась из-под опеки, Сэму досталось больше всего. Когда Бритни стала преследовать его с топором, это стало последней каплей, а их было много. Это случилось во время одной из их эпических ссор, и Сэм не смог ни проконтролировать, ни уговорить ее [не делать этого]», - сказал собеседник издания.

В итоге супругу звезды пришлось покинуть их общий дом в Лос-Анджелесе. Происшествие с топором произошло, когда Бритни не принимала назначенные ей медикаменты.

За последний год случаи пропуска Бритни приема лекарств участились, что значительно ухудшило ее состояние. Источник считает, что звезде вполне можно снова назначить опеку.

Несколько недель назад, после суда с отцом, артистка устроила истерику в машине и разбила каблуком лобовое стекло.

Лекарства Бритни Спирс Шоу-бизнес

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