12 апреля 2024, 13:38

Пригожин рассказал о подарке Киркорова на 55-летний юбилей

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров подарил продюсеру Иосифу Пригожину кроссовки на 55-летие. Об этом сообщил портал «Страсти».

Пригожин отметил, что уже носит подаренную Киркоровым обувь.

«Филипп Киркоров кроссовки мне подарил. Я в них с удовольствием хожу», - сообщил он.

Однако о подарке от супруги, певицы Валерии, он не рассказал и предпочел избежать конкретики. По его словам, презент от жены - это слишком личная тема.

«Это несимпатично. Любой подарок носит интимный характер. То, что мы дарим другу другу, - это терпение и уважение», - отметил Пригожин.

Друзья продюсера не поскупились на подарки. Однако стоимость презентов его не слишком трогает.

«После определенного возраста материальная часть вообще не волнует. Кто-то конверты дарит, кто-то скидывается дарит хорошие часы, кто-то дарит машину. У меня хорошие, достойные, обеспеченные друзья», - подчеркнул Пригожин.

Музыкант Игорь Николаев с супругой пришел на день рождения Иосифа Пригожина в трауре. Поклонников изумили наряды, которые выбрала звездная пара для торжественного вечера.

Праздники Филипп Киркоров Иосиф Пригожин
12 апреля 2024, 13:13
Невестка Валерии объяснила исчезновение мужа из ее соцсетей
РИА «Новости»
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Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опровергла слухи о разводе с мужем. Об этом девушка написала в своем личном блоге.

Подписчики девушки заметили, что супруг перестал появляться на ее фотографиях. Поклонники предположили, что пара решила расстаться.

Однако Шульгина ответила, что просто стала более внимательно относиться к информации, которую размещает в социальных сетях, особенно той, которая касается ее личной жизни. Она призвала фанатов не делать спешных выводов на основании догадок.

«Спасибо за переживания, но нельзя делать такие выводы просто так, без повода. Я многим перестала делиться здесь, особенно тем, что касается моей личной жизни, только если ну очень хочется», - прокомментировала она.

Недавно невестка Валерии рассказала о тяжелой болезни дочери. У нее внезапно посинели руки и ноги, а температура достигла 40 градусов. Испуганные родители вызвали скорую помощь.

Отношения Шоу-бизнес
12 апреля 2024, 12:13
Ани Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить российское гражданство
Global Look Press
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Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, представила свежий сингл «Танцы» на шоу «Вечерний Звук» в Москве. Видео с выступлением появилось в распоряжении Пятого канала.

Звезда прошлась по красной дорожке, улыбаясь фотографам. Для выхода она выбрала черный образ: объемный пиджак, облегающие брюки и корсет. Обувь на платформе дополнила образ.

Новая композиция вышла еще в марте. В ней гармонично сочетаются танцевальное настроение и чувственная лирика.

Отвечать на вопросы прессы Лорак отказалась.

Ранее стало известно, что в феврале она подала документы на получение российского гражданства. Кроме того, на Украине предложили лишить певицу звания народной артистки.

Песни Музыка Москва
12 апреля 2024, 11:59
Хабенский присутствовал на запуске космического корабля
РИА «Новости»
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Художественный руководитель Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский рассказал, как посетил космодром Байконур, где стал очевидцем старта космического корабля. Своими впечатлениями он поделился с порталом aif.ru.

«Я не могу описать это. Сначала - какая-то звенящая тишина. Потом отсчет. Цифры. И ты не совсем понимаешь, что происходит. Слышишь стук сердца. Затем - запуск…» - признался народный артист.

Хабенский также отметил, что, вернувшись в Москву и стоя на балконе, размышлял о том, как теперь люди, с которыми он виделся на Байконуре, пролетают над ним каждые полтора часа.

В прошлом году коллектив МХТ посетил Байконур с гастролями, представив специальную программу для работников космодрома «Смотришь в небо и видишь - звезда».

Ранее Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование. Он заявил, что учеба крайне важна для формирования профессиональных качеств.

Театры Космос
12 апреля 2024, 11:46
«Мы сблизились». Зендая раскрыла подробности интимной сцены с двумя мужчинами
Global Look Press
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Актриса Зендая готовилась к постельной сцене с двумя мужчинами для спортивной драмы «Претенденты». Об этом она рассказала во время недавней премьеры фильма в Италии, сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм, режиссером которого выступил Лука Гуаданьино, рассказывает о соперничестве в мире профессионального тенниса. Основная линия сюжета связана с любовным треугольником, в который втянуты персонажи, которых сыграли Зендая, Майк Файст и Джош О’Коннор.

«С нами работал координатор интимных сцен, он оказался фантастическим профессионалом и очень полезным коллегой», - поделилась актриса.

По словам 27-летней Зендаи, съемочная группа позаботилась о психологическом комфорте артистов.

«Я пообщалась с коллегами, чтобы мы могли найти способ чувствовать себя непринужденно. Мы вместе играли в теннис, вместе совершали прогулки, вместе репетировали. Мы сблизились, и нам стало хорошо друг с другом», - рассказала она о подготовке к съемкам.

В 2022 году Зендая попала в рейтинг самых влиятельных людей мира. На первых страницах выпуска разместились также певица Мэри Джей Блайдж, актер Симу Лю, премьер-министр Барбадос Мия Моттли и исполнительный директор Apple Тим Кук.

Кино Теннис

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