Пригожин рассказал о подарке Киркорова на 55-летний юбилей

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Пригожин отметил, что уже носит подаренную Киркоровым обувь.

«Филипп Киркоров кроссовки мне подарил. Я в них с удовольствием хожу», - сообщил он.

Однако о подарке от супруги, певицы Валерии, он не рассказал и предпочел избежать конкретики. По его словам, презент от жены - это слишком личная тема.

«Это несимпатично. Любой подарок носит интимный характер. То, что мы дарим другу другу, - это терпение и уважение», - отметил Пригожин.

Друзья продюсера не поскупились на подарки. Однако стоимость презентов его не слишком трогает.

«После определенного возраста материальная часть вообще не волнует. Кто-то конверты дарит, кто-то скидывается дарит хорошие часы, кто-то дарит машину. У меня хорошие, достойные, обеспеченные друзья», - подчеркнул Пригожин.

Музыкант Игорь Николаев с супругой пришел на день рождения Иосифа Пригожина в трауре. Поклонников изумили наряды, которые выбрала звездная пара для торжественного вечера.