Пригожин рассказал о клане Пугачевой в шоу-бизнесе

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему они с певицей Валерией не уехали из России. Он рассказал об этом в интервью изданию «Московский комсомолец».

На вопрос журналистов Пригожин рассказал, что никогда не задумывался об отъезде из России.

«Я, конечно, люблю путешествовать, смотреть на мир, самое мое большое хобби - это путешествие. Но уехать из дома… Кому мы там нужны? Нас нигде не ждут», - считает Иосиф.

Он поделился, что чувствует себя нужным на Родине, где приносит людям пользу и где живут его близкие. К тому же, он не представляет себе, как бы смог заново построить успешную карьеру где-то за рубежом.

«Каждый человек, который прожил много лет в стране и добился успеха, не может взять и за один день изменить свою жизнь в другой стране», - сказал продюсер.

По его словам, уехавшие из страны шоумены обречены на гастроли для русскоговорящей публики, но очаровать иностранцев им не удастся.

Он отметил, что отъезд многих звезд отечественной эстрады из страны не стал для него сюрпризом.

«Когда я бился и пытался делать какие-то мероприятия, я говорил, что в случае чего вот эти люди хлопнут дверью. Собственно говоря, так и случилось. Потому что они хотели здесь получать от жизни все и ничего взамен не давать», - посетовал продюсер.

По-настоящему удивила Пригожина только трансформация Аллы Пугачевой. Он поражен тому, как поп-королева стала высказываться о тех, кто остался в России. По его словам. раньше примадонна была «главной решалой» российского шоу-бизнеса.