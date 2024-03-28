28 марта 2024, 15:14

Пригожин призвал Пугачеву прекратить «бросать камни в огород русского народа»

РИА «Новости»
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Продюсер Иосиф Пригожин высказался о поведении певицы Аллы Пугачевой и прокомментировал ее продолжительное молчание о трагедии в Crocus City Hall. Его слова со встречи с журналистами передал портал Teleprogramma.pro.

Пригожин подчеркнул, что Пугачева всегда представляла собой эталон для населения России. Он отметил ее положение в обществе, масштаб популярности и уровень уважения, которое она заслужила.

Продюсер также выразил свое неприятие критики старших по возрасту, отмечая в то же время наличие как положительных, так и отрицательных черт у Пугачевой. В частности, он раскритиковал ее ответ певцу Стасу Михайлову.

«Но мне кажется, например, не совсем солидно было отвечать Стасу Михайлову, который тем более не называл ее имя. На мой взгляд, это был детский выброс», - заявил Пригожин.

Он отметил, что выразить скорбь погибшим в концертном зале Crocus City Hall было личным делом примадонны.

«Но это же не значит, что он должен превратить свои посты в ежеминутную панихиду. Каждый несет свою ответственность сам», - сказал продюсер.

Пригожин подчеркнул, что певица должна сохранять уважение к народу, несмотря на изменившиеся обстоятельства и смену места жительства.

«Вы должны уважать свой народ, свое общество, а вы бросаете камни в огород народа, который сделал свой выбор», - отметил продюсер.

Пугачева спустя шесть дней все же опубликовала пост о теракте в Crocus City Hall. Она также извинилась перед певицей Манижей за буллинг таджиков.

Интервью Алла Пугачева Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
28 марта 2024, 14:53
«Начало колбасить». Лазарев возьмет паузу в карьере
Global Look Press
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Певец Сергей Лазарев объявил, что возьмет временную паузу в своей музыкальной карьере. На премии «Новое Радио AWARDS» он признался журналистам, что сильно устал.

«Я сейчас возьму небольшую паузу, просто чтобы отдохнуть. <…> Меня начало колбасить еще две недели назад», - заявил певец.

Лазарев уточнил, что обнаружил себя в таком состоянии, когда он больше не может продолжать гастролировать. Поэтому ему нужно время, чтобы прийти в себя.

«Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый 41-й год», - заключил артист.

Лазарев отпразднует день рождения 1 апреля.

Ранее о планах ограничить количество выступлений сообщила певица МакSим. В свою очередь блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) вовсе отменила тур по России и заявила о смене имиджа.

Песни Музыка Сергей Лазарев
28 марта 2024, 13:50
Светлаков рассказал об отношениях с Брежневой
Global Look Press
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Известный шоумен и комик Сергей Светлаков рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой. Он поделился этим в беседе с блогером Надеждой Стрелец.

По словам юмориста, он пообещал Брежневой не распространяться на тему их взаимоотношений.

«У меня с Верой был такой договор, когда будут касаться какой-то такой темы, то я буду всегда отвечать: я поклялся не говорить», - признался актер.

Однако позже Светлаков признался, что союз с певицей у него был исключительно творческим. Знаменитости взаимодействовали на съемках комедии «Джунгли».

По его словам, после завершения работы над проектом каждый из них продолжил двигаться в своем направлении.

В интервью комик также открыл секрет о том, кому пишет шутки его коллега Гарик Мартиросян.

Светлаков также рассказал, как спас Бурунова во время теракта в Crocus City Hall. Тот собирался прийти на злополучный концерт в пятницу, 22 марта, но опаздывал.

Отношения Интервью Вера Брежнева
28 марта 2024, 11:42
Лариса Долина поддержала идею смертной казни для террористов
РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина поддержала идею смертной казни для террористов. Свое мнение она высказала на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии станции.

По словам исполнительницы, виновники теракта заслуживают высшей меры наказания.

«В отношении террористов только такая кара должна быть», - заявила певица.

Она также отметила, что самое страшное наказание для них - «кара Господня».

Шоумен Александр Ревва в ходе этого же концерта не поддержал идею смертной казни. Он считает, что не нужно уподобляться убийцам.

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Политик подчеркнул, что она должна распространяться на «нелюдей, мерзавцев». Члены партии будут настаивать на проведении референдума в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Смертная казнь Шоу-бизнес
28 марта 2024, 11:09
Умер лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман
Global Look Press
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На 91-м году жизни скончался выдающийся психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщил Принстонский университет, в котором ученый работал до последних дней.

На 91-м году жизни скончался выдающийся психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщил Принстонский университет , в котором ученый работал до последних дней.

«Дэнни был гигантом в этой области, звездой Принстона, блестящим человеком, отличным коллегой и другом», - сказал профессор поведенческих наук и государственной политики Эльдар Шафир.

Ученый был известен своими прорывными исследованиями в области человеческого восприятия, ошибок мышления и предвзятости, особенно благодаря своей нашумевшей работе «Мышление, быстрое и медленное», завоевавшей статус мирового бестселлера.

Канеман, ставший пионером в области поведенческой экономики, оказал глубокое влияние на данную дисциплину, что принесло ему Нобелевскую премию в 2002 году. Американо-израильский ученый поставил под сомнение прежние представления о рациональности в принятии человеком решений, указав, что многие из наших выборов основываются скорее на интуиции, чем на осмысленном анализе.

Ученые Нобелевские премии Экономика

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