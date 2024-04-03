03 апреля 2024, 10:38

Пригожин назвал главную ошибку Пугачевой

РИА «Новости»
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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева не должна была критически высказываться в адрес тех, кто остался в России. Именно это стало главной ошибкой примадонны. Об этом он рассказал в интервью порталу NEWS.ru.

Резкие высказывания артистки, характерные для нее последние два года, вызывают у продюсера удивление. По мнению Пригожина, критика в отношении оставшихся в стране сограждан стала большим промахом.

«Когда великая женщина, поющая: „Живи спокойно, страна, я у тебя одна“, оставляет эту страну и уезжает за мужем - это понятно, но она совершает большую ошибку, критикуя всех, кто остался и кто не может себе позволить уехать по многим причинам», - сказал он.

Продюсер также отметил, что Пугачева, пользуясь огромным влиянием в шоу-бизнесе, сопоставимым с влиянием президента, и имея репутацию «терминатора» и «главного мафиози» отрасли , могла бы сохранить свое положение и в настоящее время, но приняла иное решение.

На днях Генпрокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Алла Пугачева Иосиф Пригожин
03 апреля 2024, 09:20
Актриса Светличная перестала есть и пить из-за инфаркта
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Здоровье актрисы Светланы Светличной ухудшилось после острого инфаркта миокарда. Она самостоятельно не может ни пить, ни есть, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, некоторое время назад Светличная попала в НИИ имени Склифосовского с инфарктом. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Артистку поместили в реанимацию, где она находилась до 29 марта. Затем ее перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Вчера актрису выписали из стационара. Теперь она будет проходить лечение в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина. Врачи планируют кормить и поить Светличную внутривенно. В течение суток ей придется употреблять как минимум 1,5 литра жидкой пищи. Самостоятельно артистка питаться не может из-за сильной слабости и низкого давления.

Медики диагностировали Светличной обострение коронарного синдрома, гипертоническую болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью.

Сын актрисы Алексей Ивашов не знал об ухудшении здоровья матери. Он рассказал «360», что не общался с ней по личным причинам.

Болезни Актеры Светлана Светличная
03 апреля 2024, 05:04
Яковлева рассказала, каким при жизни был Андрей Миронов
РИА «Новости»
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Актер Андрей Миронов был скромным и неуверенным в себе человеком. Об этом заявила народная артистка России Алена Яковлева в беседе с News.ru.

«При своей огромной популярности и востребованности он не был „звездой“ в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, не уверен в себе, рефлексировал периодически», - заявила она.

Артистка поделилась воспоминанием о разговоре с Мироновым во время общей поездки на спектакль. В тот день он поинтересовался у женщины, можно ли назвать его артистом ее поколения. Она ответила положительно, однако это не устроило актера. Он признался, что хочет соответствовать этому поколению.

«Андрей Александрович был уникальным человеком, когда он пришел в театр, то стало очевидным, что пришла звезда», - рассказала Яковлева.

Ранее заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал, что Миронов мучился от тяжелого недуга при жизни. Он подчеркнул, что мужчина выходил на сцену, преодолевая сильные боли.

Россия Спектакль Театры Актеры
03 апреля 2024, 04:32
Звезде «Солдатов» диагностировали психическое расстройство
Freepik
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Актеру Юрию Шибанову, известному по сериалу «Солдаты», диагностировали биполярное расстройство (БАР). Об этом он признался в телепрограмме «Малахов».

По словам артиста, сначала врачи решили, что у него шизофрения, но потом точнее определили диагноз. В тот период мужчина страдал от прогрессирующего пародонтоза. В состоянии «психоза» взял кредит на сумму более двух миллионов рублей, но вместо лечения зубов потратил деньги на помощь близким и возвращение долгов.

«Сейчас хотел на вставную челюсть взять, но не дали. Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Ты тотально начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое», - объяснил Шибанов.

Он отметил, что проходит лечение. Лекарства стабилизируют его поведение. После выздоровления артист хочет вернуться в шоу-бизнес и попробовать себя в роли режиссера.

Ранее у 64-летнего актера Андрея Балякина, известного по ролям в сериалах «След» и «Глухарь», обнаружили опухоль легких. По мнению медиков, это могут быть последствия пневмонии.

Болезни Врачи Актеры
03 апреля 2024, 02:36
«Самозабвенно и от всей души». Валерия призналась в шумных ссорах с Пригожиным
РИА «Новости»
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Певица Валерия рассказала об особенностях семейной жизни с продюсером Иосифом Пригожиным. Об этом она поведала в интервью журналу «7 дней».

Валерия призналась, что ей бывает сложно уживаться с супругом. И если дело доходит до ссоры, то она получается весьма шумной.

«Делаем это самозабвенно и от всей души», - отметила певица.

При этом Валерия считает Иосифа лучшим на свете и не представляет жизни без него. Певица подчеркнула, что в их семейной жизни царит полная гармония, а с мужем ей комфортно и на работе, и в путешествиях. Валерия проникновенно поздравила мужа с днем рождения.

«Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой мне ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились», - обратилась Валерия к супругу.

Пригожин ранее объяснил , почему они с певицей Валерией не уехали из России. На вопрос журналистов продюсер рассказал, что никогда не задумывался об отъезде из России.

Песни Музыка Иосиф Пригожин

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