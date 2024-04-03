Пригожин назвал главную ошибку Пугачевой

Резкие высказывания артистки, характерные для нее последние два года, вызывают у продюсера удивление. По мнению Пригожина, критика в отношении оставшихся в стране сограждан стала большим промахом.

«Когда великая женщина, поющая: „Живи спокойно, страна, я у тебя одна“, оставляет эту страну и уезжает за мужем - это понятно, но она совершает большую ошибку, критикуя всех, кто остался и кто не может себе позволить уехать по многим причинам», - сказал он.

Продюсер также отметил, что Пугачева, пользуясь огромным влиянием в шоу-бизнесе, сопоставимым с влиянием президента, и имея репутацию «терминатора» и «главного мафиози» отрасли , могла бы сохранить свое положение и в настоящее время, но приняла иное решение.

На днях Генпрокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.