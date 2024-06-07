«Приди в себя». Дукалис ответил сбежавшему из России Панину на оскорбления

В своем блоге Панин* заявил, что Селин не имеет отношения к актерской профессии и призвал перестать критиковать Максима Галкина* и Артура Смольянинова*.

«Ты просто приди в себя, и все. Вспомни, как мы с тобой разговаривали, как я тебя когда-то даже защищал, хотя ты, может быть, даже сам этого не знаешь», - ответил Селин.

Он добавил, что Панин* подавал большие надежды как артист. Селин предположил, что сбежавшего из России актера просто занесло и он начал валять дурака.

«Я тебе только добра желаю, правда. Многие сегодня говорят, что ты такой-сякой там. Я ни разу подобного не сказал. И, пожалуйста, не говори плохо про меня. И уж тем более не говори плохо про страну, в которой ты жил и, наверняка, еще будешь жить», - заключил артист.

Ранее Селин объяснил, почему некоторые звезды считают Россию злом. По его мнению, таким артистам в юные годы внушали, что все лучшее за границей, а в родной стране все плохо.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента в России.