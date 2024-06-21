21 июня 2024, 18:33

«Превратился в старикашку». Стал известен заработок Дмитрия Назарова в России

Global Look Press
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Звезда сериала «Кухня», актер Дмитрий Назаров получал в России по 500 тысяч рублей. Об этом изданию «Страсти» рассказал продюсер Сергей Соседов.

По его мнению, заработок Назарова за рубежом сильно упал.

«Его популярность за рубежом значительно снизилась. Что касается его доходов в России - они были довольно высокие. За один съемочный день у него было почти полмиллиона рублей», - поделился Соседов.

Он добавил, что еще на родине от актера отвернулись многие его коллеги. По словам Соседова, Назарова считали высокомерным и непорядочным.

«Сейчас он превратился в заурядного старикашку, который пытается хайповать, пиариться и за счет этого поднимать деньги», - заключил он.

После отъезда из России Назаров заметно изменился , сбросив лишний вес. На опубликованных снимках он поразил фанатов своей худобой.

Звезда сериала «Кухня», актер Дмитрий Назаров получал в России по 500 тысяч рублей. Об этом изданию « Страсти » рассказал продюсер Сергей Соседов.

Доходы Россия Актеры Дмитрий Назаров
21 июня 2024, 18:10
Монеточку подведут под уголовное дело
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы провела мониторинг в интернете и выявила нарушения в действиях актрисы Яны Трояновой*, певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) и историка Тамары Эйдельман*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Монеточку* дважды за год привлекали к административной ответственности, поэтому прокурор инициировал уголовное преследование в отношении певицы по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

Троянова* в интервью для одного из каналов позволила себе заявления, формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским. Прокуратура направила эти материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении дела.

Тамара Эйдельман* ведет публичный канал, где публикует авторские программы, содержащие явное неуважение ко Дню воинской славы России и оскорбляющие память защитников Отечества. Прокуратура запросила возбудить дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее правоохранители завели уголовное дело об оправдании терроризма против телеведущей Татьяны Лазаревой*. МВД объявило телеведущую в розыск.

*Признаны иностранным агентом по решению Минюста России.

Уголовное дело Интернет Прокуратура РФ Россия Иноагенты
21 июня 2024, 17:31
Принц Уильям снялся с детьми без Кейт Миддлтон
Global Look Press
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Принцесса Кейт Миддлтон опубликовала фотографию принца Уильяма с тремя детьми в день его 42-летия. Снимок появился на ее странице в социально сети Instagram*.

В кадре Уильям запечатлен в момент прыжка с детьми. Он держит их за руки. Фотографию сделала Миддлтон в прошлом месяце.

«С днем рождения, папа, мы любим тебя очень сильно», - написала она в публикации.

Ранее Миддлтон обвинили в попытке симулировать онкологическое заболевание. Интернет-пользователи заподозрили жену принца Уильяма в обмане из-за хорошего внешнего вида и улыбки. Они предположили, что вместо химиотерапии она перенесла операцию по подтяжке лица.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Королевская семья Британии Принц Уильям
21 июня 2024, 15:00
«Не мог спать». Ургант назвал три самых страшных фильма
РИА «Новости»
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Телеведущий Иван Ургант назвал три фильма, которые сильно напугали его. Об этом он рассказал во время интервью режиссеру Николаю Солодникову, опубликованному на его YouTube-канале.

Ургант признался, что был очень впечатлительным ребенком. Он назвал три фильма, после которых, по его словам, «не мог спать».

«Первый - „Пестрая лента“ про Шерлока Холмса и доктора Ватсона (имеется в виду фильм „Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство“ - прим. ред.) Я лежал и ждал, что змея поползет. Второй - „Заклятие долины змей“. Я боялся тоже, что из-под кровати вылезет змея и на меня набросится. И третий фильм - новый фильм „Онегин“. У меня был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится», - пошутил телеведущий.

Он добавил, что решил начать заниматься дзюдо после того, как увидел в фильме сцену борьбы профессора Мориарти и Шерлока Холмса у водопада.

В этом же интервью Ургант рассказал, как в 12 лет побывал на юбилее певца Михаила Боярского. Подарком для артиста от его друзей стал танец в исполнении стриптизерши. Телеведущий признался, что ему было очень стыдно.

Фильмы Интервью Иван Ургант
21 июня 2024, 14:34
«Природа на нем не отдохнула». Пригожин высказался об Урганте
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему не хватает передачи ведущего Ивана Урганта в эфире Первого канала. В интервью для портала NEWS.ru он назвал его программу абсолютно гармоничной, а самого шоумена — харизматичным и красивым человеком.

«Сам Иван очень комфортный в плане общения и всего. Мы всегда были в восторге. Очень важно, чтобы были профессиональные и воспитанные люди. В нем сочетается все. И культура, и воспитание, и грация», - поделился продюсер.

Он напомнил об актерской династии Урганта, у которого отец и бабушка были известными артистами.

«От осины не родятся апельсины. И в этом смысле на нем природа не отдохнула», - добавил Пригожин.

Он признался, что испытывает к телеведущему абсолютную симпатию и уважение.

Ранее генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту предложили вернуть Урганта в эфир. Такую идею ему предложили участники КВН во время разминки.

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему не хватает передачи ведущего Ивана Урганта в эфире Первого канала. В интервью для портала NEWS.ru он назвал его программу абсолютно гармоничной, а самого шоумена - харизматичным и красивым человеком.

Первый канал Иван Ургант Иосиф Пригожин Шоу-бизнес

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