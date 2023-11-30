30 ноября 2023, 10:43

«Претензий к нему нет». Адвокат треш-блогера Хилми Форкса опроверг его задержание

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Треш-блогер Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) находится дома под подпиской о невыезде. Расследование по уголовному делу о распространении порнографии подошло к концу. Адвокат стримера Константин Ерохин опроверг «360» новость о его аресте.

«Это непроверенная информация. Хилми сейчас находится дома, каких-то претензий к нему нет. Он находится на подписке. Никто ее [меру пресечения] ему не меняет», - сказал защитник.

Константин Ерохин звонил следователю, и тот уточнил - кто-то неправильно понял информацию от МВД. Уголовное дело за распространение порнографии действительно возбуждали, но блогера не задерживали.

«Расследование завершено по порнографии. Оно отправлено в прокуратуру на утверждение и скоро будет направлено в суд. Хилми под подпиской, так что все хорошо», - объяснил адвокат.

О задержании блогера сообщил источник RT. Хилми Форкса летом 2023 года наказали за мелкое хулиганство. Адвокат заявлял, что блогер активно сотрудничал со следствием.

Блогеры Аресты
30 ноября 2023, 10:45
«Необъяснимая ситуация». Названа причина недоверия других артистов к Shaman
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Многие российские артисты не хотят выступать на одной сцене с певцом Shaman (Ярославом Дроновым), поскольку «видят его неискренность». Об этом заявил владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

Он признался, что певца не раз приглашали на «Золотой граммофон» и программы «Русского радио».

«Но, к сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Shaman, тут же отказываются выступать. <…> Все видят неискренность этого парня», - процитировало Киселева News.ru.

По словам медиаменеджера, артист является «кремлевским продуктом» и при этом ничего не делает для армии.

«Это просто необъяснимая ситуация», - недоумевает Киселев.

Он резюмировал: нельзя «расчищать поляну для себя» в ущерб остальным.

Вокруг популярного певца ходит множество слухов, его имя часто мелькает в медиапространстве. Поговаривали о его романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сжегший российский паспорт певец Шарлот вызвал Ярослава Дронова на дуэль. А еще недавно неизвестный от имени Shaman заявил, что заложил бомбу в московском парке.

Концерты Песни
30 ноября 2023, 10:11
Блогера Хилми Форкса задержали за распространение порнографии — СМИ
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В Подольске полиция задержала треш-блогера Хилми Форкса за распространение порнографии. Он публиковал ролики со своим участием в интернете, сообщил источник RT.

«Треш-блогера Хилми Форкса задержали в Подольске за распространение порно», - сообщило издание.

Его адвокат Константин Ерохин опроверг «360» эту информацию. По его словам, расследование по порнографии уже завершили и скоро передадут материалы в суд.

Скандальный блогер родом из Краснодара стал известным после провокационных видео в соцсетях, а затем - драки в ресторане быстрого питания. В июле 2023 года его арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали. Лига безопасного интернета и депутаты Госдумы требовали возбудить уголовное дело об ЛГБТ-пропаганде и заблокировать блог Хилми Форкса.

Блогеры
30 ноября 2023, 05:16
Собчак высмеяла хейтеров за критику постельных сцен с участием ее мужа
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с критикой из-за обилия постельных сцен в новом сериале «Кеша должен умереть», где главную роль играет ее супруг Константин Богомолов. Знаменитость на своей странице в социальной сети высказалась по поводу участия мужа в откровенных сценах.

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала „Кеша“: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с „другими женщинами“. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», - написала знаменитость.

Пост в соцсети Собчак сопроводила хэштегом «Бони и Клайд» с намеком на американских романтичных кинограбителей-любовников.

Зрители на премьере сериала «Кеша должен умереть» отметили обилие постельных сцен, в который участвует супруг Собчак Константин Богомолов. По сюжету актер играет любвеобильного женатого архитектора, который встречается одновременно с двумя бывшими женами. Сериал выйдет 1 декабря, Собчак рекомендовали не смотреть его.

Ранее ведущая опубликовала в соцсети ролик, в котором ее шестилетний сын Платон безапелляционно заявил, что хочет жить только в России. Разговор происходил в машине по дороге в школу.

Ксения Собчак Сериалы Секс
30 ноября 2023, 03:13
Умерла актриса из «Секса в большом городе»
Global Look Press
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Умерла американская актриса Френсис Стернхаген, запомнившаяся зрителям ролями в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания». Ей было 93 года. Как сообщило издание People со ссылкой ее семью, артистка скончалась в Нью-Йорке.

«С огромной скорбью мы хотим сообщить, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк», - рассказали ее родственники.

Отмечается, что Стернхаген скончалась несколько дней назад, 27 ноября, от «естественных причин».

Актриса трижды была номинирована на премию «Эмми», в том числе за роль в сериале «Секс в большом городе». Там она сыграла мать Трея, мужа Шарлотты Йорк. Кроме этого, Стернхаген получила две премии «Тони» за достижения в области театрального искусства.

В копилке артистки также роли в таких известных фильмах, как «Мизери», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», «Мгла».

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