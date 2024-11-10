10 ноября 2024, 12:56

Пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский скоропостижно умер в 40 лет

Соцсети
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Внезапное ухудшение здоровья стало причиной смерти пресс-секретаря исполнителя Шамана Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным журналистов, деятель шоу-бизнеса почувствовал себя плохо в московской квартире и начал задыхаться. Супруга вызвала медицинскую бригаду, но спасти 40-летнего мужчину врачи не смогли и констатировали смерть.

Shaman Москва Шоу-бизнес
10 ноября 2024, 02:55
Супермодель Джорджина Купер умерла во время медового месяца
Freepik
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Британская супермодель Джорджина Купер скончалась в возрасте 46 лет на греческом острове Кос, где отдыхала с мужем во время медового месяца. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Купер отдыхала на Косе в отеле Marianna вместе со своим мужем, когда 21 октября ей стало плохо. Персонал вызвал скорую помощь.

Женщину доставили в главную больницу острова, но так как ее состояние было тяжелым, то медики организовали ее перелет на Крит для дальнейшего лечения. Купер отправили в отделение интенсивной терапии, где спустя пять дней она скончалась. Тело модели уже перевезли в Англию.

Причина смерти бывшей супермодели не уточняется.

Бывший агент Купер Дин Гудман рассказал, что проблемы со здоровьем у нее появились во время пандемии коронавируса. Она часто попадала в больницу, но в будущее смотрела с оптимизмом, а после замужества «ждала начала своей жизни».

Модельная карьера Купер началась в возрасте 13 лет. Спустя два ода она снялась в клипе певца Джона Бон Джови.

В 2018 году Купер ушла из модельного бизнеса после рождения ребенка, сообщили «Известия».

Отдых Великобритания Смертность Модели Греция
10 ноября 2024, 02:07
Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии появилась на публике
РИА «Новости»
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Супругу британского принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые заметили на крупном мероприятии после курса химиотерапии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Принцесса Уэльская <…> появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших. Это ее первое появление на крупном мероприятии после курса лечения от рака», - отметили в публикации.

По данным издания, гости отметили, что Миддлтон выглядела бодрой и была одета в черное платье. На фестивале также присутствовал король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали онкологическое заболевание.

Принцесса вернулась к обязанностям в сентябре, сообщали «Известия».

Во время лечения она участвовала на параде в честь дня рождения короля и награждала победителя финала мужского Уимблдона. Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости из-за онкологического заболевания. Курс лечения от рака она завершила в сентябре.

Великобритания Фестивали Карл III Принц Уильям Кейт Миддлтон
10 ноября 2024, 00:14
«Беги, Форрест, беги». Том Хэнкс и Ричард Гир уехали из США из-за нового президента
РИА «Новости»
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Противники республиканца Дональда Трампа покинули США после его победы на президентских выборах. Среди беглецов оказались актеры Том Хэнкс и Ричард Гир, сообщил журнал Newsweek.

«Когда я увидел результаты, я подумал: „Беги, Форрест, беги!“», - заявил Хэнкс.

Актер сообщил поклонникам, что находится «в далеком месте». Хэнкс назвал себя политическим эмигрантом и пошутил, что вернется, когда телеведущая Опра Уинфри станет президентом.

Гир вместе с женой и двумя сыновьями продали ранчо в Коннектикуте и объявили о переезде в Испанию.

Участок с главным домом 1938 года постройки с пятью спальнями и уютным коттеджем с тремя спальнями обошелся новому владельцу в 10,75 миллиона долларов.

О переезде из США объявил также ребенок бизнесмена Илона Маска. Ксавье сказал, что не видит своего будущего в стране после победы Трампа.

США Дональд Трамп Актеры Выборы президента США Шоу-бизнес
09 ноября 2024, 22:42
«Сама сшила». Мама Шамана высказалась о кожаных штанах сына
РИА «Новости»
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Родители певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, одобрили стиль сына. На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого они высказались о кожаных лосинах, ставших частью сценического образа, сообщили в Telegram-канале издания StarHit.

Мама артиста Людмила Дронова рассказала, что их сама ему сшила в детстве.

«С тех пор он в кожаных штанах. Только размеры меняем», - пошутила она.

При этом отец Ярослава назвал кожаные штаны байкерской одеждой. Сам Шаман напомнил о стиле глэм-рокеров 80-х годов, в тот период исполнители выделялись кожаными элементами одежды, цепями и деталями в образах из металла.

В августе певец рассказал, что в юности его вес доходил до 92 килограммов , но потом он взял свой режим питания под контроль и смог похудеть. Недавно Дронов назвал себя самого своим главным конкурентом на отечественной эстраде. Ранее он получил звание заслуженного артиста России.

Одежда Концерты Артисты

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