Пресняков посмеялся над Zivert и Полиной Гагариной

Во время выступления конкурсантки Эммы Дергилевой к ней повернулись только мужчины. Девушка сказала им спасибо за оказанное внимание и заявила, что ждала именно такой реакции.

«Очень рада, что повернулись люди, на которых я надеялась больше всего», - сказала она Zivert тут же, показав на себя и Гагарину, парировала фразой «Слава богу, нелюди не повернулись». Пресняков в ответ с иронией заявил, что не может отнести девушек к людям.

Дергилева в качестве оправдания за свое высказывание уточнила, что привыкла «впитывать мужскую энергию». Артист парировал, что «так и должно быть по жизни».

В январе Полина Гагарина покинула студию в первый съемочный день шоу. Поводом для этого стало поведение одной из участниц.