16 февраля 2024, 23:15

Пресняков посмеялся над Zivert и Полиной Гагариной

Global Look Press
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Певец Владимир Пресняков в очередном выпуске 12-го сезона шоу «Голос» подшутил над своими коллегами — Zivert и Полиной Гагариной, — во время набора команды. Поводом для этого стал рассказ одной из участниц проекта.

Во время выступления конкурсантки Эммы Дергилевой к ней повернулись только мужчины. Девушка сказала им спасибо за оказанное внимание и заявила, что ждала именно такой реакции.

«Очень рада, что повернулись люди, на которых я надеялась больше всего», - сказала она Zivert тут же, показав на себя и Гагарину, парировала фразой «Слава богу, нелюди не повернулись». Пресняков в ответ с иронией заявил, что не может отнести девушек к людям.

Дергилева в качестве оправдания за свое высказывание уточнила, что привыкла «впитывать мужскую энергию». Артист парировал, что «так и должно быть по жизни».

В январе Полина Гагарина покинула студию в первый съемочный день шоу. Поводом для этого стало поведение одной из участниц.

Шоу Голос Песни
16 февраля 2024, 23:02
Умер известный фотограф Дмитрий Марков
Unsplash
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Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Псковская губерния».

Точные причины смерти не указывались. В после отметили, что в последние дни Марков испытывал «давление со стороны своих читателей в соцсетях из-за своей позиции» по поводу друзей, которые отправились на спецоперацию.

Марков родился в подмосковном городе Пушкино. Он увлекся фотографией после поступления в инженерный колледж. Будучи студентом он приобрел свою первую камеру.

Широкая известность к нему пришла благодаря жанровым снимкам провинциальной России. Марков фотографировал на камеру своего смартфона и активно вел социальные сети. Его работы выставляли во Франции и США.

В 2016 году Дмитрий Марков стал одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone».

Фото Россия iPhone
16 февраля 2024, 15:27
Директор Ленкома опроверг информацию о проблемах со здоровьем
РИА «Новости»
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Директор Ленкома Марк Варшавер отдыхает у друга на юбилее. В беседе с «360» он опроверг информацию о проблемах со здоровьем.

Telegram-канал «112» сообщил утром 16 февраля о плохом самочувствии Варшавера.

Директору Ленкома якобы потребовалась экстренная помощь медиков на фоне воспаления легких.

По данным канала, Варшавер заболел и остался дома. Он отказался ехать в больницу, поэтому врачи оказывали ему помощь несколько дней подряд.

Однако сам заслуженный театральный деятель заявил, что информация о проблемах со здоровьем - неправда.

«Все неправда», - ответил Варшавер «360».

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо. Кроме того, директор Ленкома сегодня отправился на юбилей своего друга.

Марку Варшаверу 76 лет. Он служит директором-распорядителем в Ленкоме с 1987 года. После смерти худрука театра Марка Захарова Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.

Больницы Врачи Театры
16 февраля 2024, 03:28
Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Таганский суд Москвы в пятницу начнет рассматривать иск к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Судебное заседание по существу назначили на 16 февраля. Согласно иску, оператор обязан перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Инициатор исков продюсер Александр Иншаков рассказал «360», что продолжит обращаться в суд до тех пор, пока не добьется желаемого. Сумма по иску также не изменится.

На этой неделе аналогичный иск зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе «Мутабор». Истец требует с каждого по одному миллиарду долларов в тот же фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Блогер Настя Ивлеева устроила в ночь на 21 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом «почти голые». Мероприятие посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие звезды шоу-бизнеса.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева Москва
16 февраля 2024, 02:17
Жюри пятого сезона шоу «Маска» возглавил Филипп Киркоров
РИА «Новости»
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Народному артисту России Филиппу Киркорову доверили место председателя жюри в пятом сезоне «Маски». Об этом создатели проекта сообщили на сайте телеканала НТВ.

«Там, где „Маска“, где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас - там праздник», - отметил в ответ музыкант.

Премьера шоу запланирована на 18 февраля. Вместе с Киркоровым угадывать, кто прячется под разными ростовыми костюмами, будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Основной состав судей в каждом выпуске планируют разбавлять кем-то из участников прошлых сезонов. В первых двух передачах можно будет увидеть Диму Билана и Анатолия Цоя.

Филиппу Киркорову оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Многие телеканалы объявили ему бойкот. Так, на НТВ перенесли премьеру шоу «Маска» с его участием. Несколько дней назад певец выступил перед пациентами больницы Горловки в ДНР и передал им подарки.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева Москва

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