12 марта 2024, 13:11

Преобразившийся Ургант вернется на телеэкраны с главной ролью

РИА «Новости»
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Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант снялся в фильме «Во сне ты горько плакал» — дебютной работе журналиста Николая Солодникова. Об этом сообщило издание «7Дней».

На черно-белой афише Ургант изображен бородатым и с ребенком.

Съемки прошли летом 2023 года в Санкт-Петербурге. В кинокартине, кроме Урганта, также участвовали актрисы Полина Агуреева и Алена Кучкова. Продюсером выступил фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Последний раз Иван Ургант появлялся на киноэкране в 2021 году в фильме «Елки-8». Премьера «Во сне ты горько плакал» состоится в 2024 году, хотя точная дата выхода фильма до сих пор неизвестна.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Иван Ургант работает в России продюсером. По его словам, шоумен сейчас занимается проектами, которые не пользуются большой популярностью.

Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант снялся в фильме «Во сне ты горько плакал» - дебютной работе журналиста Николая Солодникова. Об этом сообщило издание «7Дней».

Фильмы Иван Ургант
12 марта 2024, 12:48
Звезда сериала «Ольга» не смогла оспорить статус иноагента
Global Look Press
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Актриса Яна Троянова*, сыгравшая Ольгу в одноименном сериале на телеканале ТНТ, не смогла оспорить свой статус иноагента. Суд встал на сторону Минюста, сообщил Telegram-канал Shot.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Артистка заявила, что не получала финансирование от зарубежных источников. Однако в Минюсте посчитали, что Троянова* попала под иностранное влияние.

Так, актриса выложила ряд постов, где осуждала политику России. Кроме того, она участвовала в «Марше матерей» и в одиночном пикете в поддержку политика Алексея Навального.

Вдобавок Троянова* давала интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю*, телеведущей Татьяне Лазаревой* и телеканалу Дождь*.

Ранее историка Тамару Эйдельман* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Она публиковала свои материалы в интернете без специальной предупреждающей маркировки иностранного агента.

Суд Законы Иноагенты
12 марта 2024, 12:09
«Не сижу на диетах». Гагарина призналась, что перед концертом ест шаурму
Global Look Press
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Российская певица Полина Гагарина заявила, что не прибегает к использованию средств похудения ради стройности. Секрет ее аккуратного телосложения не в этом, рассказала она в интервью «Комсомольской правде».

За последнее время немало артисток использовали различные методы похудения: от пластических операций до употребления опасных препаратов. Однако Гагарина заверила, что избегает подобного.

«Если я еще что-то в себя кольну, вы точно со мной попрощаетесь. Мне хватает экстрима в жизни: столько перелетов и работы! Я не сижу на диетах», - призналась артистка.

Певица также добавила, что никак не ограничивает себя в питании: например, недавно перед концертом она съела целую шаурму.

Ранее Гагарина заявила поклонникам, что ее следующий концерт будет последним, а потом звезда отправится «на пенсию».

Питание Интервью
12 марта 2024, 11:58
Анна Асти объявила о приостановке карьеры
РИА «Новости»
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Певица Анна Асти перенесла мартовские концерты на апрель из-за сильной боли в ноге после операции на ступнях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Певица сообщила поклонникам, что все еще не восстановилась после недавней операции на обеих стопах. Она прошла лечение в январе, но все еще испытывает сильную боль в одной из ног и даже заметно хромает.

Анна Асти сообщила, что не выдержит двухчасовые концерты тура и вынуждена перенести мартовские выступления на апрель.

«Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», - сказала Асти.

В это время она, возможно, сделает еще одну операцию.

«Я даже готова еще к одной операции, чтобы забыть о том, что мне так больно», - призналась она.

Купленные поклонниками билеты будут действовать.

«Все билеты остаются действительными, пока что мы договариваемся с площадками на ближайшие новые удобные и свободные даты», - отметила певица.

Недавно она впервые вышла на сцену в Москве после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Она приняла участие в праздничном концерте на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Концерты Россия ВДНХ
12 марта 2024, 11:37
Киркоров пригрозил выгнать Даву из шоу «Маска»
РИА «Новости»
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Известный певец Филипп Киркоров явно выразил свое презрение к рэперу Даве (Давиду Манукяну) на площадке шоу НТВ «Маска» и пообещал выгнать его из проекта. Сцена попала в последний выпуск программы.

Телепроект представляет собой российскую адаптацию всемирно известного шоу The Masked Singer, в котором 14 известных личностей из мира шоу-бизнеса, включая певцов, актеров, ведущих, блогеров и спортсменов, сражаются в вокальном состязании. Их личности строго засекречены, а выступают они в запоминающихся костюмах и масках. Задача жюри - разгадать, кто скрывается за образом.

«Танцующий, в хорошей форме, все время в движении и, в общем, восхваляющий свою фигуру. Мне кажется, там Дава, ребят», - сказала певица Валерия.

На такое предположение Киркоров отреагировал неожиданно резко, заявив, что готов исключить рэпера из участников шоу. При этом он так и не уточнил, чем музыкант вызвал его недовольство.

«Он знает за что», - подчеркнул Киркоров.

Ранее актер Станислав Ярушин, который был Водяным, раскритиковал судей шоу «Маска» после вылета.

Спортсмены Филипп Киркоров Актеры Шоу-бизнес

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