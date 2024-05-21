Премию Гильдии кастинг-директоров посетили десятки российских звезд

Награду за лучшую мужскую роль получил Константин Плотников за роль Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут». Мариэтта Цигаль-Полищук была признана лучшей актрисой за воплощение образа Фаины Раневской в сериале «Раневская». Артистка посвятила свою победу к предстоящему дню рождения своей матери, Любови Полищук, которой 21 мая могло бы исполниться 75 лет.

Слава Копейкин удостоился приза за лучший дебют за роль Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По видеосвязи он передал свой приз коллеге Рузилю Минекаеву, который присутствовал на мероприятии.

Уникальная атмосфера церемонии собрала множество известных личностей из мира кино, театра, журналистики и музыки. Среди гостей были Любовь Аксенова, Кристина Асмус, Катерина Ковальчук, Анастасия Талызина, Александра Ребенок и многие другие.

На мероприятии также присутствовал художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

Также во время церемонии сын музыканта Андрея Макаревича* Иван заявил, что хочет сменить амплуа и заняться режиссурой.

* Признан иностранным агентом на территории России.