«У меня каждый день после моей премьеры „Одержимость“, все остальные мероприятия вообще никак не занимают. У меня начались приглашения на разные премии и на разные события», - пояснила она.

Волочкова отметила, что она очень счастливый человек, поэтому ей безразлично, какая там вечеринка состоялась у Ивлеевой. И она рада, что не имеет никакого отношения к подобным «премиям для лохов». Помимо этого, она не хочет знать и даже видеть людей, которые посетили это скандальное мероприятие.

По словам балерины, она сейчас отдыхает дома, потому что может себе это позволить. Еще ее удивило, что кому-то интересно «вот это быдло».

Ранее Иван Охлобыстин раскритиковал звезд, засветившихся на «голой» вечеринке Ивлеевой. По мнению актера, никто из них не должен появиться на новогодних «голубых огоньках», потому что это будет говорить о неуважении к российским военным, участвующим в спецоперации. Солдаты на передовой уже восприняли откровенную вечеринку Ивлеевой как личное оскорбление.