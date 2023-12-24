24 декабря 2023, 02:31

«Премии для лохов». Неприглашенная Волочкова — об откровенной вечеринке Ивлеевой

РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ничего не знала про откровенную вечеринку блогеру Насти Ивлеевой. По ее словам, если бы она получила приглашение, то не пошла бы, так как на такие мероприятия приходят одни «лохи». Об этом она сообщила Пятому каналу.

«У меня каждый день после моей премьеры „Одержимость“, все остальные мероприятия вообще никак не занимают. У меня начались приглашения на разные премии и на разные события», - пояснила она.

Волочкова отметила, что она очень счастливый человек, поэтому ей безразлично, какая там вечеринка состоялась у Ивлеевой. И она рада, что не имеет никакого отношения к подобным «премиям для лохов». Помимо этого, она не хочет знать и даже видеть людей, которые посетили это скандальное мероприятие.

По словам балерины, она сейчас отдыхает дома, потому что может себе это позволить. Еще ее удивило, что кому-то интересно «вот это быдло».

Ранее Иван Охлобыстин раскритиковал звезд, засветившихся на «голой» вечеринке Ивлеевой. По мнению актера, никто из них не должен появиться на новогодних «голубых огоньках», потому что это будет говорить о неуважении к российским военным, участвующим в спецоперации. Солдаты на передовой уже восприняли откровенную вечеринку Ивлеевой как личное оскорбление.

Блогеры Анастасия Ивлеева Анастасия Волочкова
24 декабря 2023, 00:36
Матери Дмитрия Красилова стало плохо на похоронах сына
РИА «Новости»
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Матери актера и танцора Дмитрия Красилова стало плохо на похоронах сына. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным журнала, убитая горем женщина едва не потеряла сознание, когда гроб с телом ее сына опускали в землю. На помощь ей пришла бригада медиков, дежуривших на похоронах.

Дмитрия Красилова похоронили в субботу, 23 декабря, на Старом кладбище в Заринске в Алтайском крае рядом с могилой его отца. Накануне прощание с шоуменом состоялось в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Траурную церемонию посетили многие знаменитости, в том числе, Стас Костюшкин, Елена Борщева, ST, Niletto и другие.

О смерти Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне артист почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого он перестал выходить на связь и не открывал дверь квартиры. МЧС ворвались в жилье танцора и обнаружили его тело без признаков жизни. Актеру было 29 лет.

Дмитрий Красилов прославился после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Обаятельный и неформатный танцор получил в народе прозвище Пухляш.

Музыка Актеры Москва 2023
23 декабря 2023, 22:00
Писатель Гараев рассказал о своем заработке после выхода «Слово пацана»
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Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев заявил, что после выхода одноименного сериала больших сумм не заработал. Писателю даже приходилось просить деньги на сигареты у подписчиков, сообщило издание 116.Ru.

Книгу впервые выпустили в 2020 году. Общий тираж с учетом допечатки составил 12,5 тысячи экземпляров. За три года Гараев заработал, чуть «больше миллиона».

«Прямые роялти с продаж - копеечки, аванс - это да. Но я там кое-какие права продавал, это уже более ощутимо. И вот сейчас заказы с продаж будут уже каким-то образом ощущаться. А так даже иногда стрелял денег через Instagram* на сигареты», - сказал Гараев.

По словам писателя, сейчас издательство планирует переиздать «Слово пацана». От предзаказа книги «цифры уже более интереснее», пояснил он.

Ранее сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заявил, что успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал неожиданностью для его создателей.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Сериалы Интервью Деньги
23 декабря 2023, 21:48
Умер актер из «Ищейки» и «Глухаря» Алексей Черных
РИА «Новости»
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Актер театра и кино Алексей Черных скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщила в социальных сетях его коллега и подруга Екатерина Соломатина.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных - человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», - написала актриса.

Соломатина назвала Черных своим творческим братом. По ее словам, во время учебы педагоги их всех сделали родными. Она призналась, что будет по нему скучать и попросила оберегать их.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Алексей Черных окончил Школу-студию МХАТ, работал в театре Et Cetera с 2003 года, играл в спектаклях московского Театра.doc.

Он снимался в сериалах, в том числе в «Сыщиках», «Глухаре» и «Ищейке», но только один раз ему досталась главная роль - персонаж Андрей в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова. Помимо работы в театре и кино он занимался озвучиванием кинофильмов и мультфильмов. Именно Черных стал официальным голосом Энтони Мака, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel.

Смертность Кино Актеры
23 декабря 2023, 21:46
Киркорова предложили лишить звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы, зампред комитета по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом он заявил в интервью изданию «Подъем».

Шолохов выразил уверенность, это эпатажные выходки Киркорова говорят о том, что он не достоит звания народного артиста.

«Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», - сказал депутат.

По мнению парламентария, подобные поступки недопустимы для любого гражданина России, который сопереживает своей стране.

Ранее Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин написал заявление в Министерство культуры с требованием лишить Киркорова звания народного артиста. По мнению общественника, полупрозрачный наряд певца на вечеринке Ивлеевой не соответствует этому званию.

В то же время адвокат Киркорова Александр Добровинский объяснил нападки на певца его популярностью и усомнился в юридической возможности лишить его регалий.

Кадры вечеринки Насти Ивлеевой разошлись по соцсетям и возмутили политиков и общественников. Дресс-код мероприятия обозначался как «почти голый» и многие знаменитости выполнили это требование. Например, рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев) появился на празднике в одном носке, надетом на половой орган. Позже суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство и выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

Праздники Филипп Киркоров Соцсети Депутаты Россия Анастасия Ивлеева

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