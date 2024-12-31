31 декабря 2024, 17:59

«Прекрасных ясных дней». Газманов поздравил россиян с наступающим Новым годом

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Народный артист России певец Олег Газманов передал пожелания всего наилучшего зрителям и подписчикам телеканала 360.ru в новом, 2025 году. Он пожелал ясных и прекрасных дней.

«Желаю счастья, здоровья, удачи и прекрасных ясных дней. А нашим воинам-героям - вернуться домой с победой и невредимыми», - сказал Газманов.

Президент Владимир Путин ранее обратился к гражданам страны с новогодним обращением. Глава государства подчеркнул, что России в 2025 году предстоит еще многое решить, но страна уже может по праву гордиться сделанным.

Президент пожелал процветания и благополучия каждой семье и каждому дому, отмечала «Газета.ru».

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что уходящий 2024 год запомнится не только достижениями сотрудников оборонных предприятий, но и подвигами российских военных , которые пережили большое количество испытаний.

Новый год Артисты
31 декабря 2024, 01:01
Самые громкие скандалы 2024 года. Кто из звезд опять вошел не в ту дверь
Unsplash
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Завершающийся год в России не обошелся без происшествий в шоу-бизнесе и не только, причем некоторые из них обернулись судебными разбирательствами. 360.ru составил топ-5 самых крупных скандалов 2024 года.

Филипп Киркоров породил новый мем о входе не в ту дверь , а извинения других артистов - моду на черную водолазку и поездки в Донбасс. Королю российской эстрады после многочисленных покаяний удалось вернуться на сцену. Ивлеевой ради снятия стигмы пришлось выйти замуж за члена семьи Михалковых.

Ребенок в снегу Блогер Сергей Косенко попал под уголовную статью из-за ролика с сыном Лео. Мужчина бросил грудного ребенка в сугроб , а когда ролик набрал миллионы просмотров и столько же обвинений попытался оправдаться - мол, отправил в снег куклу и заигрался при совмещении отцовства с блогерством.

Выходку инфлюенсера осудили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Косенко заинтересовались ФНС , судебные приставы и полиция.

Смерть кота Твикса Вся страна следила за разбирательством вокруг гибели бело-рыжего кота , который ехал на поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Мужчина вез его к хозяевам официально, заплатив за проезд, но пока тот спал, питомец выбрался из переноски, попался на глаза проводнице и умер в снегу.

а Следком возбудил уголовное дело , РЖД изменили правила перевозки животных, а россияне затравили предполагаемую проводницу и даже женщину, которую ошибочно приняли за нее. Лишь в декабре всплыло видео, на котором кота Твикса выбросил из поезда пассажир, а не сама проводница.

Дети Дурова У основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова выдался непростой год.

Кроме ареста во Франции из-за причастности его сервиса к многочисленным преступлениям, в инфополе появилась скандальная мать его троих детей Ирина Болгар. Она обвинила бывшего благоверного в уклонении от алиментов, показала семейные фото и породила мемы о несчастном айтишнике.

Дурову пришлось признаться в давнем увлечении донорством спермы и наличии более 100 отпрысков в 12 странах мира. Его представители рассказали о неуемной страсти Болгар к предметам роскоши и тяжбах с сестрой.

Нападки на квадроберов Певица Мия Бойка (Мария Бойко) оскандалилась тем, что на концерте в Надыме на Дне города отчитала восьмилетнюю девочку за костюм животного. Школьница потеряла маму, и организаторы вывели ее на сцену. Вместо того, чтобы помочь, артистка довела ее до слез.

На этом история не закончилась, ведь сначала Бойко отказалась извиниться. Она решила отстаивать свою позицию и выступила против квадроберов, которых давно критиковали депутаты Госдумы. Мать девочки написала заявление в полицию. Певица помирилась с ней лишь в ноябре на телешоу.

Следком возбудил уголовное дело , РЖД изменили правила перевозки животных, а россияне затравили предполагаемую проводницу и даже женщину, которую ошибочно приняли за нее. Лишь в декабре всплыло видео, на котором кота Твикса выбросил из поезда пассажир, а не сама проводница.

Дети Дурова У основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова выдался непростой год.

Кроме ареста во Франции из-за причастности его сервиса к многочисленным преступлениям, в инфополе появилась скандальная мать троих детей Ирина Болгар. Она обвинила бывшего благоверного в уклонении от алиментов, показала семейные фото и спровоцировала появление мемов о несчастном айтишнике.

«Голая вечеринка» Ивлеевой Хотя знаменитая «голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» прошла в конце прошлого года, ее последствия разворачивались в течение всего следующего. Одних знаменитостей временно отменили, например, певицу Лолиту и виновницу торжества Настю Ивлееву , других арестовали, как случилось с рэпером VACIO (Николаем Васильевым).

Филипп Киркоров породил новый мем о входе не в ту дверь , а извинения других артистов - моду на черную водолазку и поездки в Донбасс. Королю российской эстрады после многочисленных покаяний удалось вернуться на сцену. Ивлеевой ради снятия стигмы пришлось выйти замуж за члена семьи Михалковых.

Ребенок в снегу Блогер Сергей Косенко попал под уголовную статью из-за видео с сыном Лео. Мужчина бросил грудного ребенка в сугроб , а когда ролик набрал миллионы просмотров и столько же обвинений, попытался оправдаться - мол, отправил в снег куклу и заигрался при совмещении отцовства с блогерством.

Выходку инфлюэнсера осудили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Косенко заинтересовались ФНС , судебные приставы и полиция.

Смерть кота Твикса Вся страна следила за разбирательством вокруг гибели бело-рыжего кота , который ехал на поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Мужчина вез его к хозяевам официально, заплатив за проезд, но пока спал, питомец выбрался из переноски, попался на глаза проводнице и умер в снегу где-то в районе Кирова.


Дурову пришлось признаться в давнем увлечении донорством спермы и наличии более 100 отпрысков в 12 странах мира. Его представители рассказали о неуемной страсти Болгар к предметам роскоши и тяжбах с сестрой.

Нападки на квадроберов Певица Мия Бойка (Мария Бойко) оскандалилась тем, что на концерте в Надыме на Дне города отчитала восьмилетнюю девочку за костюм животного. Школьница заблудилась, и организаторы вывели ее на сцену. Вместо того, чтобы помочь, артистка довела ее до слез.


На этом история не закончилась, ведь сначала Бойка отказалась извиниться. Она решила отстаивать свою позицию и выступила против квадроберов, которых давно критиковали депутаты Госдумы. Мать девочки написала заявление в полицию. Певица помирилась с ней лишь в ноябре на телешоу.

Скандалы Филипп Киркоров Коты Анастасия Ивлеева Павел Дуров Шоу-бизнес
30 декабря 2024, 21:34
Стало известно имя победителя шоу «Звезды в джунглях»
Freepik
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На телеканале ТНТ назвали имя победителя реалити-шоу «Звезды в джунглях», которое проходило в Колумбии. Актер и юморист Игорь Чехов быстрее своих соперников справился с последним заданием и выиграл 7,5 миллиона рублей.

Именно Чехов с первых дней реалити смог наладить хорошие отношения со своими соперниками. Финальное испытание он проходил с певцом Natan (Натан Миров) и комиком Александром Волоховым.

Финалисты искали выход из лабиринта, а по пути собирали фигурки-человечков. До последних секунд состязания было не понятно, кто завоюет титул победителя проекта. Первым испытание смог пройти Чехов, на несколько минут опередив Natan. Свою победу он посвятил супруге - актрисе Юлии Топольницкой. По словам Чехова, он обещал жене вернуться домой с победой.

Другой участник «Звезд в джунглях» Natan оказался в центре скандала из-за романа с блогершей Валерией Чекалиной. Свое поведение на реалити он оправдал нехваткой секса с женой. Сама Лерчек заявила, что жалеет об интрижке с музыкантом.

Скандалы Секс Актеры
29 декабря 2024, 01:11
Прощание с Янисом Тиммой. Единственному ребенку баскетболиста не дали увидеть отца в гробу
Unsplash
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Церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни в 32 года, прошла в Рижском крематории. По информации сайта 7Дней.ру, на мероприятии не присутствовал единственный ребенок спортсмена.

Издание сообщило, что проститься с бывшим мужем Анны Седоковой пришло больше людей, чем ожидалось, из-за чего мероприятие затянулось. Родители Яниса, Аусма и Райтис, были рядом с его первой женой Саной Ошой, но 6-летний сын Кристиан так и не появился у гроба отца.

Решение оставить мальчика дома приняла его мать. По словам Саны, она считала, что церемония могла стать для ребенка слишком тяжелым испытанием. Более того, о смерти отца мальчик узнал всего несколько дней назад - Сана призналась, что долго не могла найти подходящие слова, чтобы сообщить сыну о трагедии.

Анна Седокова на похоронах тоже не появилась. После известия о смерти Тиммы у певицы произошел нервный срыв, и она попала в больницу. Причиной смерти баскетболиста, как сообщалось ранее, стал суицид.

Пресса ранее сообщила, что близкие Тиммы уверены - до самоубийства его довела Анна Седокова. По информации СМИ, полиция уже начала проверку певицы.

Церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни в 32 года, прошла в Рижском крематории. По информации сайта 7Дней.ру , на мероприятии не присутствовал единственный ребенок спортсмена.

Спортсмены Дети Анна Седокова
28 декабря 2024, 17:26
Канадская актриса и супермодель Дейл Хэддон умерла из-за отравления угарным газом
Global Look Press
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Супермодель и актриса Дейл Хэддон из Канады скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщила американская телерадиокомпания CBS News.

«Дэйл Хэддон была найдена мертвой в спальне на втором этаже в апартаментах», - сообщило издание.

По данным CBS News, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Утечка произошла в доме дочери модели Райан в округе Бакс в штате Пенсильвания 27 декабря. Также в доме находился 76-летний мужчина, личность которого не разглашается. За его жизнь сейчас борются врачи.

Дейл Хэддон родилась в Торонто в 1948 году. Одной из самых известных моделей мира она стала в 70-80-х годах и неоднократно входила в топ самых красивых женщин мира. В 1973 году она дебютировала в кино. Широкую известность Хэддон приобрела благодаря роли Перл Профет в фильме «Киборг». Всего в фильмографии актрисы 25 фильмов и ряд телешоу.

Ранее стало известно о смерти актрисы Оливии Хасси , сыгравшей главную роль в фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли. Ей было 73 года. Артистка умерла дома, в окружении своих близких.

Канада Актеры

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