«Прекрасных ясных дней». Газманов поздравил россиян с наступающим Новым годом

Завершающийся год в России не обошелся без происшествий в шоу-бизнесе и не только, причем некоторые из них обернулись судебными разбирательствами. 360.ru составил топ-5 самых крупных скандалов 2024 года.

Филипп Киркоров породил новый мем о входе не в ту дверь , а извинения других артистов - моду на черную водолазку и поездки в Донбасс. Королю российской эстрады после многочисленных покаяний удалось вернуться на сцену. Ивлеевой ради снятия стигмы пришлось выйти замуж за члена семьи Михалковых.

Ребенок в снегу Блогер Сергей Косенко попал под уголовную статью из-за ролика с сыном Лео. Мужчина бросил грудного ребенка в сугроб , а когда ролик набрал миллионы просмотров и столько же обвинений попытался оправдаться - мол, отправил в снег куклу и заигрался при совмещении отцовства с блогерством.

Выходку инфлюенсера осудили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Косенко заинтересовались ФНС , судебные приставы и полиция.

Смерть кота Твикса Вся страна следила за разбирательством вокруг гибели бело-рыжего кота , который ехал на поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Мужчина вез его к хозяевам официально, заплатив за проезд, но пока тот спал, питомец выбрался из переноски, попался на глаза проводнице и умер в снегу.

а Следком возбудил уголовное дело , РЖД изменили правила перевозки животных, а россияне затравили предполагаемую проводницу и даже женщину, которую ошибочно приняли за нее. Лишь в декабре всплыло видео, на котором кота Твикса выбросил из поезда пассажир, а не сама проводница.

Дети Дурова У основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова выдался непростой год.

Кроме ареста во Франции из-за причастности его сервиса к многочисленным преступлениям, в инфополе появилась скандальная мать его троих детей Ирина Болгар. Она обвинила бывшего благоверного в уклонении от алиментов, показала семейные фото и породила мемы о несчастном айтишнике.

Дурову пришлось признаться в давнем увлечении донорством спермы и наличии более 100 отпрысков в 12 странах мира. Его представители рассказали о неуемной страсти Болгар к предметам роскоши и тяжбах с сестрой.

Нападки на квадроберов Певица Мия Бойка (Мария Бойко) оскандалилась тем, что на концерте в Надыме на Дне города отчитала восьмилетнюю девочку за костюм животного. Школьница потеряла маму, и организаторы вывели ее на сцену. Вместо того, чтобы помочь, артистка довела ее до слез.

На этом история не закончилась, ведь сначала Бойко отказалась извиниться. Она решила отстаивать свою позицию и выступила против квадроберов, которых давно критиковали депутаты Госдумы. Мать девочки написала заявление в полицию. Певица помирилась с ней лишь в ноябре на телешоу.

Следком возбудил уголовное дело , РЖД изменили правила перевозки животных, а россияне затравили предполагаемую проводницу и даже женщину, которую ошибочно приняли за нее. Лишь в декабре всплыло видео, на котором кота Твикса выбросил из поезда пассажир, а не сама проводница.

Дети Дурова У основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова выдался непростой год.

Кроме ареста во Франции из-за причастности его сервиса к многочисленным преступлениям, в инфополе появилась скандальная мать троих детей Ирина Болгар. Она обвинила бывшего благоверного в уклонении от алиментов, показала семейные фото и спровоцировала появление мемов о несчастном айтишнике.

«Голая вечеринка» Ивлеевой Хотя знаменитая «голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» прошла в конце прошлого года, ее последствия разворачивались в течение всего следующего. Одних знаменитостей временно отменили, например, певицу Лолиту и виновницу торжества Настю Ивлееву , других арестовали, как случилось с рэпером VACIO (Николаем Васильевым).

Филипп Киркоров породил новый мем о входе не в ту дверь , а извинения других артистов - моду на черную водолазку и поездки в Донбасс. Королю российской эстрады после многочисленных покаяний удалось вернуться на сцену. Ивлеевой ради снятия стигмы пришлось выйти замуж за члена семьи Михалковых.

Ребенок в снегу Блогер Сергей Косенко попал под уголовную статью из-за видео с сыном Лео. Мужчина бросил грудного ребенка в сугроб , а когда ролик набрал миллионы просмотров и столько же обвинений, попытался оправдаться - мол, отправил в снег куклу и заигрался при совмещении отцовства с блогерством.

Выходку инфлюэнсера осудили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Косенко заинтересовались ФНС , судебные приставы и полиция.

Смерть кота Твикса Вся страна следила за разбирательством вокруг гибели бело-рыжего кота , который ехал на поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Мужчина вез его к хозяевам официально, заплатив за проезд, но пока спал, питомец выбрался из переноски, попался на глаза проводнице и умер в снегу где-то в районе Кирова.





Дурову пришлось признаться в давнем увлечении донорством спермы и наличии более 100 отпрысков в 12 странах мира. Его представители рассказали о неуемной страсти Болгар к предметам роскоши и тяжбах с сестрой.

Нападки на квадроберов Певица Мия Бойка (Мария Бойко) оскандалилась тем, что на концерте в Надыме на Дне города отчитала восьмилетнюю девочку за костюм животного. Школьница заблудилась, и организаторы вывели ее на сцену. Вместо того, чтобы помочь, артистка довела ее до слез.





На этом история не закончилась, ведь сначала Бойка отказалась извиниться. Она решила отстаивать свою позицию и выступила против квадроберов, которых давно критиковали депутаты Госдумы. Мать девочки написала заявление в полицию. Певица помирилась с ней лишь в ноябре на телешоу.