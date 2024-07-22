22 июля 2024, 13:34

Представившиеся сотрудниками «Википедии» аферисты «развели» Радзинского на миллионы рублей

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Писатель Эдвард Радзинский передал телефонным мошенникам 45 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Аферисты позвонили писателю после его творческого вечера и представились сотрудниками сайта «Википедия». Они рассказали, что хотят обновить о нем информацию на ресурсе, но Радзинский наотрез отказался с ними разговаривать.

Мошенник продолжил звонить драматургу, но уже представился «сотрудником ФСБ». Злоумышленник предупредил Радзинского, что аферисты якобы хотят украсть его деньги и перевести их ВСУ. Писатель забрал из банка 45 миллионов рублей и отдал из «доверенному сотруднику Федеральной службы охраны».

Правоохранители установили личность курьера и задержали его. Им оказался 19-летний студент.

Ранее на уловку телефонных мошенников попался 29-летний житель Белгородской области. Мужчина хотел заработать на инвестициях и по совету аферистов установил специальное приложение на телефон. Белгородец брал кредиты и в итоге перевел злоумышленникам более 4,7 миллиона рублей.

Мошенничество Писатели
22 июля 2024, 11:19
Адвокат Добровинский анонсировал новое слушание по иску Киркорова к Успенской
РИА «Новости»
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Новое слушание в суде по иску Филиппа Киркорова к Любови Успенской состоится 22 июля. Об этом сообщил адвокат певца Александр Добровинский в Telegram-канале.

Он назвал иск своего доверителя «желанием напомнить всем публичным людям, что они особенно должны контролировать все, что они говорят». Добровинский призвал известных людей помнить, что у каждого из них многомиллионная аудитория, воспринимающая слова кумира как факт.

«Именно поэтому следует думать прежде, чем говорить, и тщательно подбирать слова, которые говоришь на публике», - подчеркнул адвокат.

Ссора между артистами началась из-за того, что Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров за него заступился. После этого обе стороны обменялись оскорблениями в адрес друг друга.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза предположил , что Киркоров устроил скандал с Успенской, чтобы привлечь к себе внимание.

Суд Филипп Киркоров Любовь Успенская
22 июля 2024, 05:36
«Без ножа режут!» Экс-домработница Пугачевой проговорилась о ее плохом состоянии
РИА «Новости»
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Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о плохом самочувствии артистки и стрессе. Об этом она заявила изданию Teleprogramma.pro.

Женщина, которую артистка называла просто Люсей, заявила, что люди любят Пугачеву и просто не понимают, почему все вот так получилось. Сейчас поклонников беспокоит состояние здоровья певицы. Они обсуждают ее фотографии, сделанные в Юрмале. Им кажется, что она сильно сутулится и в целом плохо выглядит.

«При такой погоде так ссутулиться можно - вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце…», - заявила Дороднова.

Она добавила, что «без ножа режут», но хотят, чтобы Пугачева была как солдатик. Бывшая домработница призналась, что не знает, как у певцы нервы еще выдерживают.

Поклонники обсуждали внешний вид и походку артистки во время прогулки с сыном в Юрмале, снятую на видео. Один из комментаторов назвал ее «Байденом в юбке», а другой пользователь посочувствовал детям Пугачевой, у которых в столь юном возрасте уже такая престарелая мать.

Алла Пугачева
22 июля 2024, 05:16
Умер актер сериала «Московская борзая» Владимир Королев
Freepik
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Актер и режиссер Большеболдинского народного театра Владимир Королев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили его коллеги в сообществе «Народного театра-студии „Дилижанс“» в соцсети «ВКонтакте», .

«Талантливый режиссер и актер, хороший человек, он жил театром. <…> Соболезнования родным и близким, коллективу Большеболдинского народного театра, который Владимир Алексеевич возглавлял не один десяток лет», - написала режиссер Мария Федотова.

По ее словам, она общалась с Королевым только по работе. Они встречались на фестивалях, конкурсах, семинарах. Федотова добавила, что он был таким человеком, что его смерть оставила в ее душе «дыру размером с него».

Она также напомнила, что Королев приезжал вместе со своим коллективом на кулебакский фестиваль «Идем в театр!», причем зрители могут помнить их спектакли. В частности, «Беседы при ясной луне» и «Убит Александр Пушкин».

Владимир Алексеевич родился в 1951 году. Окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского.

На счету у Королева как театрального режиссера десятки постановок, а как актер он снялся в сериале «Московская борзая».

Актер и режиссер Большеболдинского народного театра Владимир Королев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили его коллеги в сообществе «Народного театра-студии „Дилижанс“» в соцсети «ВКонтакте», .

Смертность Режиссер Россия Театры Актеры
22 июля 2024, 04:03
Суд допросит Газманова, Королеву и Лолиту по делу об убийстве Талькова
РИА «Новости»
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Суд допросит около 150 свидетелей по уголовному делу об убийстве певца Игоря Талькова. Следователи вызовут на беседу Олега Газманова, Лолиту, Наташу Королеву, Богдана Титомира и других звезд российской эстрады. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первое заседание суда пройдет на 23 июля. На скамье подсудимых должен оказаться концертный директор Талькова Валерий Шляфман, но процесс над ним проведут заочно, так как он находится за пределами России.

Следствие возобновило дело 33-летней давности из-за того, что убийца артиста Валерий Шляфман оказался братом петербургского криминального авторитета.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Игоря Талькова против его концертного директора Валерия Шляфмана. Известно, что он сбежал в Израиль.

Талькова застрелили в 1991 году во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. По версии следствия, роковой выстрел из револьвера совершил Шляфман.

Санкт-Петербург Убийства Суд Наташа Королева Олег Газманов

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