30 июня 2024, 13:42

Представители «Лужников» высказались о возможности выступления Канье Уэста

Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэст не выступит в Москве с концертом. Представительница «Лужников» в беседе с журналистами РИА «Новости» не подтвердила информацию о проведении концерта артиста.

«Никакой актуальной информации не поступало», - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что на официальном сайте «Лужников» также нет сведений о выступлении Уэста.

До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что американский рэпер Канье Уэст находится в Москве. По ее словам, певец может в ближайшие дни дать концерт в «Лужниках», на который соберутся как минимум 80 тысяч человек.

Однако владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников назвал слова продюсера «фикцией». По его мнению, слухи о возможном выступлении Уэста распространили «непрофессиональные тусовочные люди», желающие хайпануть на приезде рэпера.

Концерты Музыка Канье Уэст Москва
30 июня 2024, 14:24
«Ровно в юбилей». Празднование дня рождения Рубчинского с участием Уэста прошло 29 июня
Global Look Press
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Празднование дня рождения модельера Гоши Рубчинского, на котором присутствовал американский рэпер Канье Уэст, прошло 29 июня. Об этом 360.ru рассказала коллега дизайнера Алена Ткач.

«Празднование дня рождения было в день рождения - 29 числа. Ровно в юбилей Гоши состоялось торжество», - отметила она.

Ранее Ткач подтвердила, что Канье Уэст прилетел в Москву по случаю дня рождения Рубчинского. По словам коллеги модельера, в рамках визита рэпера никакой концертной деятельности не планируется.

Информацию о возможном выступлении артиста в Москве не подтвердила и представительница «Лужников». Она заявила, что никаких актуальных сведений по этому поводу не поступало.

Мода Музыка Канье Уэст Москва
30 июня 2024, 14:11
Алсу заявила, что у нее кончилось терпение молчать «в тряпочку»
Global Look Press
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Певица Алсу решила прервать молчание и объяснить подробнее, что она имела в виду под фразой про «девушку с низким социальным статусом». В социальной сети Instagram* артистка уточнила, что не все ее правильно поняли.

«Меня застали немного врасплох своим прямым вопросом, но, конечно же, я говорила про девушку с низким социальным статусом. Еще таких называют представительницами древнейшей профессии», - пояснила Алсу.

Она добавила, что всегда молчала «в тряпочку», но сейчас лимит ее терпения исчерпан.

Певица подчеркнула, что не любит ни лицемерия, ни притворства, поэтому считает нужным назвать вещи своими именами.

«Вот это я ей рекламу сделала. „Бизнес“ будет процветать», - добавила с юмором Алсу и напомнила о необходимости платить налоги.

На днях певицу Алсу атаковали журналисты с вопросами о возможной любовнице ее супруга Яна Абрамова, подразумевая модель Анастасию Решетову. Певица ответила, что не хочет обсуждать «девушек с низким социальным статусом».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Отношения Громкие разводы
30 июня 2024, 13:13
«Никакого процента вероятности». Канье Уэста призвали не ждать в «Лужниках»
Global Look Press
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Прилетевший в Москву рэпер Канье Уэст не выступит на стадионе в «Лужниках». Владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с 360.ru заявил, что вокруг приезда артиста пытаются создать хайп.

«Нет никакого процента вероятности, потому что Яна Рудковская может двигаться только через околотусовочные круги, через каких-то эксцентричных, не менее эксцентричных друзей Канье, чем он сам, типа Гоши Рубчинского или кого-то еще, которые могут пообещать все, что угодно, но гарантировать они не могут ничего», - отметил он, отвечая на вопрос о вероятности выступления Уэста в Москве.

Ратников подчеркнул, что, скорее всего, это опять фейковые новости и нагнетание хайпа.

Говоря о возможности собрать на концерт Уэста за короткий срок целый стадион в «Лужниках», Ратников заявил, что это фикция.

«Думаю, что это все фикция. Полная фикция абсолютно непрофессиональных тусовочных людей», - сказал он.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о приезде в Москву рэпера Канье Уэста. Она предположила, что, если концерт артиста состоится в «Лужниках», то за три дня на него продадут 80 тысяч билетов.

Концерты Канье Уэст Москва
30 июня 2024, 12:53
«Никакой концертной деятельности». Канье Уэст приехал на день рождения Рубчинского
Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения модельера Гоши Рубчинского. Эту информацию 360.ru подтвердила коллега дизайнера Алена Ткач.

«Да, все верно, подтверждаем. Так и есть», - сказала она.

По словам Ткач, команда Гоши Рубчинского не отвечает за концерты.

«Мы сейчас просто имеем у себя в гостях Гошиного друга для того, чтобы отметить день рождения. Мы не касаемся никакой коммерческой части и не ведем переговоры про концерты. В рамках приезда на день рождения не планируется никакой концертной деятельности», - объяснила коллега Рубчинского.

О визите рэпера в Москву стало известно 30 июня. Уэст засветился рядом с отелем «Националь». Продюсер Яна Рудковская подтвердила прибытие артиста в столицу России.

Музыка Канье Уэст Москва

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