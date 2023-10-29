Предсказал собственную смерть. Последний пост Мэттью Перри оказался пророческим

К публикации Перри прикрепил фото, где он находится на крыше дома в джакузи. Актер любовался звездным небом и огнями Лос-Анджелеса.

«О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмэн», - написал актер под кадром.

После кончины Мэттью 29 октября его фанаты пришли в ужас, сопоставив причину смерти с посылом в последней публикации. Поклонники со всего мира оставили под постом более 100 тысяч комментариев с догадками о том, что актер предсказал свой уход из жизни.

Ранее СМИ сообщили, что 54-летнего Перри обнаружили мертвым в домашнем джакузи. Полиция не наша следов насильственной смерти или наркотических веществ на месте произошедшего. По предварительным данным, актер случайно утонул, уснув во время купания.

Коллеги Мэттью по сериалу «Друзья» назвали смерть актера мировой потерей , заявив, что он навсегда останется частью американской культуры.

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