«Она предала свою родину. Это у нее надо спросить, зачем она это делает. Эпатаж - одна из причин. Ну и потом ей надо отрабатывать свои тридцать серебреников», - сказал Бурляев.

По его мнению, если Пугачева решит вернуться в Россию, то вряд ли сможет завоевать прежнее расположение к себе.

«Если на государственном уровне ее могут простить, то народ Пугачеву не простит никогда. Потому что предателей не прощают», - заключил Бурляев.

Актер также назвал шоу-бизнес антикультурой, которая развращает людей. В пример он привел полуголое выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей. В связи с этим Бурляев призвал соблюдать нормы приличия и поднимать душу человека.

Актер и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что считает певицу Аллу Пугачеву предательницей. Своим мнением о Примадонне он поделился в интервью для издания « Московский комсомолец ».