04 июня 2024, 11:58

«Предала страну». Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачеву в лицемерии

Global Look Press
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Певец Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачеву в лицемерии из-за того, что артистка отказалась брать его на «Фабрику звезд». Своими воспоминаниями исполнитель поделился на YouTube-канале блогера Данилы Доэрти.

«Ее, видите ли, моя фамилия не устроила. Я на всю жизнь это запомнил. Она и Шамана не взяла», - рассказал певец.

Шаляпин назвал поведение Примадонны лицемерным, так как, по его словам, она считала самой талантливой артисткой свою дочь Кристину Орбакайте.

«Она уехала, потому что она предатель. <…> Вопрос не в том, что она кланы устроила и всем надоела, а в том, что она предала страну. Это другое дело. Мы что, должны ее хвалить за это?», - возмутился артист.

Тем не менее Шаляпин отметил, что с уважением относился к Пугачевой до тех пор, пока она не уехала из России после начала СВО.

Ранее исполнитель назвал самых богатых певиц в России. По его мнению, больше всего на эстраде зарабатывают артисты-народники, такие как Надежда Бабкина и Надежда Кадышева.

Россия Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
04 июня 2024, 12:58
Песню Пугачевой предложили проверить с точки зрения закона
Global Look Press
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Песню певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», перевыпущенную артисткой спустя 12 лет, предложили рассмотреть с точки зрения закона. С такой инициативой в беседе с изданием «Лента.ру» выступил депутат Госдумы Александр Шолохов.

Песню певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», перевыпущенную артисткой спустя 12 лет, предложили рассмотреть с точки зрения закона. С такой инициативой в беседе с изданием « Лента.ру » выступил депутат Госдумы Александр Шолохов.

«В любых текстах есть пределы допустимого, которые законодательно прописаны, независимо от того, искусство это или журналистика», - отметил политик.

По его словам, проверить песню Примадонны на предмет клеветы, призывов к экстремизму или разделу государства будет не лишним.

Пугачева опубликовала свой старый хит 31 мая на своем YouTube-канале. В песне она предостерегает дочь, что, ослушавшись мать, она потеряет последнее.

Слушатели предположили, что таким образом Пугачева обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте, которой советует «не высовываться», но некоторые поклонники увидели в тексте политический контекст.

Законы Песни Депутаты Россия Алла Пугачева Шоу-бизнес
04 июня 2024, 12:23
Леди Гагу заподозрили в беременности
Global Look Press
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Папарацци сняли певицу Леди Гагу на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке с округлившимся животом. Фотографии опубликовало издание The Sun.

Леди Гага появилась на торжественном мероприятии в черном мини, которое обтягивало большой живот. Журналисты предположили, что 38-летняя артистка ждет первенца.

Звезда пришла вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. На ее пальце удалось рассмотреть массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

В последние месяцы певица практически не появлялась на публике. По словам артистки, она полностью сосредоточилась на работе над новым альбомом.

Ранее певица Sia родила первенца в 48 лет. Пол и имя ребенка пока держатся в секрете.

Беременность Музыка Шоу-бизнес
04 июня 2024, 10:25
«Они не афишируют». Прохор Шаляпин назвал самых богатых певиц в России
Global Look Press
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Певец Прохор Шаляпин назвал самыми богатыми певицами на российской эстраде артисток, которые занимаются народной музыкой. В беседе с Teleprogramma.pro он привел в пример Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину.

«У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», - заявил Шаляпин.

По его словам, даже если артисты берутся за народную музыку, исходя из конъюнктуры, это все равно правильно. Такое творчество ближе к народу, заверил он. Шаляпин также дал напутствие начинающим музыкантам.

«Пусть молодежь занимается народным творчеством и тоже будет обеспечена и богата. Народная музыка добрая. В любом ресторане, баре и караоке люди поют народные песни. Ни одно застолье в России не обходится без народной песни, это объединяющее творчество», - отметил он.

Певец добавил, что сейчас наблюдается острая нехватка народного репертуара.

«Это самое лучшее направление. Надо идентифицировать себя как нацию. Это же наша культура, наши истоки», - заключил он.

Ранее Шаляпин заявил, что вряд ли решится еще раз жениться. По его мнению, институт брака давно себя изжил.

Молодежь Песни Россия Музыка Надежда Бабкина Шоу-бизнес
04 июня 2024, 10:07
Сын модельера Зайцева попал в реанимацию
РИА «Новости»
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Состояние сына модельера Вячеслава Зайцева Егора ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи заявили о необходимости срочно сделать ему переливание крови. Модельер поступил в одну из московских больниц, сейчас он находится под наблюдением медперсонала.

Раковую опухоль у Егора Зайцева обнаружили в феврале, после чего 64-летний модельер начал проходить курс химиотерапии. В прессе появлялись сообщения о том, что он перенес Covid-19. Врачи поставили модельеру диагноз «железодефицитная анемия в тяжелой форме».

В марте мужчину снова госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания, ему потребовалось переливание крови.

Больницы Врачи Рак Вячеслав Зайцев

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