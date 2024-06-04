«Предала страну». Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачеву в лицемерии

«Ее, видите ли, моя фамилия не устроила. Я на всю жизнь это запомнил. Она и Шамана не взяла», - рассказал певец.

Шаляпин назвал поведение Примадонны лицемерным, так как, по его словам, она считала самой талантливой артисткой свою дочь Кристину Орбакайте.

«Она уехала, потому что она предатель. <…> Вопрос не в том, что она кланы устроила и всем надоела, а в том, что она предала страну. Это другое дело. Мы что, должны ее хвалить за это?», - возмутился артист.

Тем не менее Шаляпин отметил, что с уважением относился к Пугачевой до тех пор, пока она не уехала из России после начала СВО.

Ранее исполнитель назвал самых богатых певиц в России. По его мнению, больше всего на эстраде зарабатывают артисты-народники, такие как Надежда Бабкина и Надежда Кадышева.