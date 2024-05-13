Правнучку Чкалова объявили в розыск
В России объявили в розыск правнучку советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарью Богданову. Ее данные появились в базе МВД, сообщили «Известия».
«Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК», - указали правоохранители.
В карточке с информацией о разыскиваемой не уточнили, по какому именно уголовному делу и в каком качестве она фигурировала. В апреле стало известно, что в отношении Богдановой возбудили уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к террористической деятельности» за высказывание на интернет-дебатах. Она предлагала нанести ядерный удар по центрам принятия решений в России.
Богданова получила гражданство Израиля , но жила в Бельгии. Член Общественной палаты Армен Гаспарян попросил Следком проверить ее высказывания и присвоить статус иноагента.