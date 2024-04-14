Прах Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Прах Ширвиндта предали земле на аллее кладбища, где также похоронены Владимир Меньшов, Глеб Панфилов, Инна Чурикова и Василий Лановой. По пожеланию семьи актера, церемония прошла в ряду родных и коллег покойного.

Ширвиндта не стало 15 марта в возрасте 89 лет. Прощание с артистом состоялось в Театре Сатиры, после чего его кремировали.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры начался скандал из-за решения руководства отменить спектакль «Где мы?..» , часть труппы выступила против этого. Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснял ситуацию ошибками в управлении.

Художественный руководитель театра Сергей Газаров заявлял, что отмена спектакля была последней волей Ширвиндта.