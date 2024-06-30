30 июня 2024, 09:21

«Позвонила украдкой». Бондарчук рассказала, что помирилась с сыном благодаря его девушке

Global Look Press
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Модель, телеведущая и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана несколько лет не общалась с сыном Сергеем. В своем шоу на YouTube она рассказала, что наладить отношения с наследником помогла его избранница — Валерия Станкевич.

Модель, телеведущая и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана несколько лет не общалась с сыном Сергеем. В своем шоу на YouTube она рассказала, что наладить отношения с наследником помогла его избранница - Валерия Станкевич.

«Мы с ней не были знакомы, но у нее настолько большое сердце, что она мне позвонила украдкой от тебя и сказала: „Светлана, вы знаете, мы с вами не знакомы, но мое сердце разрывается, мне кажется, что ни вам, ни Сергею нехорошо от того, что вы не видитесь“», - уточнила Бондарчук.

Она отметила, что Валерия захотела, чтобы мать и сын встретились. О причинах конфликта с сыном телеведущая умолчала, но призналась, что сожалеет о том непростом периоде.

Сергей выразил благодарность избраннице за свое воссоединение с матерью. Он пояснил, что они с Валерией вместе уже четыре года, у них хорошие отношения.

Валерия Станкевич - создатель российского бренда fashion-бренда Borne Bourgeois. Бондарчук надела вещи на съемку интервью с сыном из их коллекции.

Ранее телеведущая Светлана Бондарчук подала в суд иск на экс-мужа , продюсера и режиссера Федора Бондарчука. Супруги будут делить совместно нажитое имущество.

Модели Семья Отношения Шоу-бизнес
30 июня 2024, 09:47
Ляйсан Утяшева получила от дочери на день рождения «самый большой сквиш в мире»
Global Look Press
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева получила подарок от дочери в день своего 39-летия. Спортсменка показала его поклонникам в социальной сети Instagram*.

На опубликованном Утяшевой видео видно, что торжество прошло в домашней обстановке с семьей.

«Праздник дома - это лучшее, что можно придумать!» - написала именинница.

На кадрах девятилетняя дочь комика Павла Воли и гимнастки вручала маме презент. Девочка своими руками сделала поделку в морской тематике. Родители сразу же назвали ее «самым лучшим подарком» и «самым большим сквишем в мире».

Дочь также для всей семьи сыграла на рояле. Затем к поздравлением подключился старший сын именинницы, спев с сестрой Happy Birthday.

Комик Павел Воля посвятил супруге Ляйсан Утяшевой трогательный пост в день ее рождения. Артист назвал возлюбленную доброй и самой красивой женщиной на Земле.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Шоу-бизнес Павел Воля
30 июня 2024, 09:18
«Старость тебя боится». Дженнифер Лопес поразила фанатов дерзкими снимками в латексе
Global Look Press
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Актриса и певица Дженнифер Лопес в честь 10-летия со дня выхода своего студийного альбома A.K.A. повторила образ с обложки пластинки. В социальной сети Instagram* она опубликовала фото в красной латексной одежде.

Артистка позировала в топе, выполненном из ремешков, и юбке из латекса. Волосы она убрала в высокий хвост и сделала яркий макияж. Дополнили образ певицы крупные украшения из золота и лакированные туфли на каблуке.

Поклонники написали под постом актрисы множество комплементарных комментариев, отметив ее красоту.

«Легенда! Та фотосессия была фантастической», «Вау, ты выглядишь великолепно», «Старость тебя боится», - подчеркнули пользователи.

Фанаты также заметили, что с годами артистка выглядит только лучше.

При этом в личной жизни у певицы Дженнифер Лопес сейчас не все так гладко. Ее супруг актер Бен Аффлек окончательно съехал из дома , в котором жил вместе с артисткой. Он перевез вещи в съемное жилье.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Актеры Шоу-бизнес Дженнифер Лопес
29 июня 2024, 20:18
Оказавшийся на грани банкротства Канье Уэст попросил денег у Ким Кардашьян
Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст начал испытывать серьезные финансовые трудности. Это вынудило его попросить денег у бывшей супруги Ким Кардашьян, сообщили журналисты In Touch Weekly.

«Канье тратит свои сбережения с угрожающей скоростью, и это начинает очень серьезно сказываться на его банковском балансе», - рассказал инсайдер из близкого окружения рэпера.

Он уточнил, что у музыканта остались кое-какие сбережения. Однако с тех пор, как он перестал сотрудничать с брендом Adidas, состояние значительно сократилось.

Собеседник издания добавил, что первое время Уэст не менял свои привычки, тратил большие суммы, чтобы доказать свою платежеспособность. Теперь ему придется умерить аппетиты, так как другого выбора не осталось.

По словам источника, рэпер попросил деньги у Кардашьян.

«Признаться ей, что все не так хорошо, как кажется со стороны, для него было дном, единственное, что ниже, - это разорение, поэтому ему пришлось смириться и попросить ее о помощи», - пояснил он.

Представители Adidas в 2022 году разорвали контракт с рэпером Канье Уэстом, предположительно, из-за его «антисемитских высказываний» в соцсетях. В марте этого года музыкант появился на публике в костюме с нецензурной бранью на русском.

Деньги Канье Уэст Шоу-бизнес Ким Кардашьян
29 июня 2024, 19:32
Александр Петров поблагодарил жену за волшебство и счастье в ее день рождения
Global Look Press
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Актер Александр Петров посвятил трогательный пост своей супруге Виктории в честь ее 23-летия. В социальной сети Instagram* артист поделился подборкой совместных с ней снимков.

«Любимая жена! С днем рождения! С тобой всегда и везде хорошо, классно, круто, кайфово! Спасибо тебе за волшебство! Спасибо за счастье! Я тебя очень люблю!» - написал Петров.

На опубликованных 10 фотографиях актер показал, как он счастлив в браке. На кадрах запечатлены яркие моменты из жизни супругов. Они целуются, обнимаются и весело проводят время.

Сама же Виктория в своем блоге показала снимок, на котором вся ее комната заполонена золотыми шарами. На снимке также видны двухъярусный торт и большое количество роз.

Ранее певица Диана Гурцкая опубликовала пост в соцсети , трогательно поздравив сына с его 17-летием. Она пожелала ему ничего не бояться, смело входить во взрослую жизнь.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Семья Актеры Шоу-бизнес

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