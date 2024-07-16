«Позор и днище». Дочь Киркорова жестко осудили за пародию на отца

«Дно и непотребство. Я тут не вижу троллинга Киркорова. Вижу дешевку и тиражирование пошлятины. Не смешно совершенно. Позор и днище», - сказал он.

Юлиан предположил, что 12-летней девочке кажется, что это очень круто. Однако публичным родителям стоит заняться воспитанием ребенка.

Певец выразил уверенность, что ролик Аллы-Виктории появился на просторах интернета с разрешения Киркорова. Если он считает себя хорошим отцом, то должен как минимум отругать дочь и удалить пародию, резюмировал Юлиан.

Ранее дочь Киркорова Алла-Виктория возмутила поклонников артиста своим поведением в элитной школе в Дубае. Девочка сделала тройное сальто в столовой, когда там находились другие школьники.