16 июля 2024, 23:56

«Позор и днище». Дочь Киркорова жестко осудили за пародию на отца

РИА «Новости»
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Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория опубликовала в Сети юмористический ролик, где она высмеяла своего отца. В беседе с «МК» певец Юлиан раскритиковал «старания» наследницы короля российской эстрады.

«Дно и непотребство. Я тут не вижу троллинга Киркорова. Вижу дешевку и тиражирование пошлятины. Не смешно совершенно. Позор и днище», - сказал он.

Юлиан предположил, что 12-летней девочке кажется, что это очень круто. Однако публичным родителям стоит заняться воспитанием ребенка.

Певец выразил уверенность, что ролик Аллы-Виктории появился на просторах интернета с разрешения Киркорова. Если он считает себя хорошим отцом, то должен как минимум отругать дочь и удалить пародию, резюмировал Юлиан.

Ранее дочь Киркорова Алла-Виктория возмутила поклонников артиста своим поведением в элитной школе в Дубае. Девочка сделала тройное сальто в столовой, когда там находились другие школьники.

Дети Филипп Киркоров Дубай
17 июля 2024, 00:47
Мария Голубкина впервые назвала Андрея Миронова своим настоящим отцом
РИА «Новости»
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Советская и российская актриса театра и кино Мария Голубкина призналась, что ее отчим Андрей Миронов в действительности является ее биологическим отцом. Об этом сообщило издание Life.

«У меня нет отчима, это мой отец. В прямом смысле, в биологическом. Для меня это не проблема, я с детства знала, что это мой отец», - заявила она.

По словам актрисы, ей приписывали в качестве отцов актеров Алексея Баталова и Николая Досталя, но если выбирать на кого она больше похожа, то все же на Миронова.

Голубкина также рассказала о взаимоотношениях с сестрой Марией Мироновой, но не объяснила, почему у них разные фамилии. Последняя является дочерью актера от брака с Екатериной Градовой.

Актриса отметила, что в старших классах они вместе учились, но не общались. Впервые они серьезно поговорили, когда были в возрасте около 26 лет. Тогда они одновременно развелись с мужьями. Голубкина снимала у сестры квартиру.

Кроме того, их матери постоянно сравнивали сестер, ставили их друг другу в пример. Сейчас же дети сестер общаются и видятся.

Ранее продюсер Александр Толмацкий раскритиковал Евгения Петросяна за позднее отцовство , назвав юмориста и его жену Татьяну Брухунову безответственными родителями.

Семья Актеры
16 июля 2024, 20:57
«Нарушили личное пространство». Бородина рассказала, почему устроила скандал в аэропорту
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Бородина вступила в конфликт с незнакомым мужчиной в аэропорту Турции. После того, как видео скандала появилось в Сети, она рассказала о произошедшем на своей странце в Instagram*.

По словам автора видео, в аэропорту Бодрума Бородина вклинилась на посадку без очереди. Она не приобрела «фаст-трек», что и привело к конфликту.

Телеведущая подтвердила, что не оплачивала услугу. Но купленный ею билет в бизнес-класс, обратила внимание Бородина, итак это предполагает.

«Пассажиров было немного, я встала в очередь. Подходит наглая дама с мужиком именно ко мне и говорит: „Отойдите“. Я ответила нет», - написала блогер.

После этого незнакомый мужчина грубо оттолкнул телеведущую, что и спровоцировало бурную реакцию с ее стороны.

«Как бы вы поступили на моем месте, когда чужой мужик вас отпихивает? Ненавижу, когда трогают руками и нарушают личное пространство. Я понимаю, что выгодно выставлять меня провокаторшой», - добавила Бородина.

Также телеведущая добавила, что часто посещает мероприятия с охраной, но своим сотрудникам не разрешает прикасаться к другим людям.

Ранее Бородина пожаловалась подписчикам на сильную аллергию из-за алтайского меда. Из-за недуга ей пришлось отменить съемки.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Блогеры Телевидение Ток-шоу Шоу-бизнес
16 июля 2024, 17:25
Долг Ивлеевой перед налоговой перевалил за 20 миллионов
РИА «Новости»
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Известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала налоговой почти 21 миллион рублей. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, сумма налоговой задолженности Ивлеевой составляет 20 937 008,71 рубля. Источник газеты отметил, что блогер уже в течение трех месяцев игнорирует требования налоговой службы об оплате.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета Ивлеева из-за неуплаты налогов на сумму порядка 11,4 миллиона рублей. Она является учредителем ООО «Коленки пчелы», которая также имеет задолженность по налогам - 1,115 миллиона по страховым взносам, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 398,2 тысячи рублей по НДС.

В конце мая в СМИ появилась информация, что Ивлеева должна ФНС 11 217 613 рублей. При этом телеведущая уже получала штрафы за неуплату налоговых отчислений.

Налоги Анастасия Ивлеева
16 июля 2024, 17:12
«Считаем это победой». Адвокат Жигаловой — о соглашении с Киркоровым
РИА «Новости»
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Адвокат журналистки Алены Жигаловой Андрей Алешкин назвал победой заключение мирового соглашения своей клиентки с Филиппом Киркоровым. Суд стремится к тому, чтобы стороны договорились, что сегодня и удалось продемонстрировать, подчеркнул юрист в беседе с 360.ru.

«Суд удовлетворил наше мировое соглашение, подписанное между Филиппом Киркоровым и Аленой Жигаловой, сегодня мы принесли стороне извинения за то, что представили порочащие сведения», - рассказал Алешкин.

Мировое соглашение удовлетворили. Сейчас, по его словам, никаких претензий у Киркорова к Жигаловой нет - ни финансовых, ни моральных.

«Мы считаем, что это победа. Нам удалось отстоять свои права, в том числе не заплатив ничего по настоящему делу. Полагаю, выбранная тактика защиты является правильной. И вообще суд стремится к тому, чтобы стороны договорились, что сегодня мы и продемонстрировали. И очень довольны этим процессом», - заключил собеседник 360.ru.

Адвокат Александр Добровинский ранее сообщил, что после того, как Жигалова и Киркоров заключили мировое соглашение, требования певца в иске пропорционально сократились. Теперь сумма компенсации к артистке Любови Успенской составляет пять миллионов рублей.

Поводом для подачи иска в суд стало интервью певицы в шоу Жигаловой, в котором Киркорова назвали «женоненавистником».

Суд Филипп Киркоров

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