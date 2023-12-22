«Позор года». Певец Лепс раскритиковал артистов за нападки на Shaman

Во время финальной песни музыканта проигнорировали некоторые артисты, в частности, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Валерия и Полина Гагарина. Леонид Агутин вообще отказался выйти с ним на одну сцену.

«Петь с ним - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой», - заявил певец.

При этом никого из них не смутил тот факт, что они выступали в Кремлевском дворце и на государственном телевидении.

Лепс не стал молчать и вступился за Дронова, которого назвал профессионалом своего дела. Артистам, которые отказались с ним петь, посоветовал молчать насчет патриотизма, если они еще ни разу не выступали перед российскими солдатами на передовой.

«Это позор года», - высказался об их поведении Лепс.

Ранее RT изучил райдер Григория Лепса , готового спеть в России за 8,5 миллиона рублей. Выяснилось, что певец согласен добираться на поезде. Если время в пути займет больше 12 часов, то музыкальный коллектив полетит самолетом. Что касается проживания, то пятизвездочный люкс, а в гримерке должны быть сырые яйца и качественная туалетная бумага.